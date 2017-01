Mengintip Rahasia Kulit Mulus bak Atlet Olimpiade

TUBUH mulus tidak hanya dimiliki oleh aktris, tetapi juga atlet Olimpiade. Bagaimana cara mereka mendapatkannya?

Keleluasaan gerak adalah syarat utama bagi para atlet Olimpiade saat bertanding agar mendulang medali. Nah, bagaimana para atlet peraih medali Olimpiade ini menjaga kulit dan tubuhnya mulus mengilap saat pertandingan? Cek tips mereka di bawah ini.

Gabby Douglas

Gabby Douglas, peraih dua medali emas di cabang senam (gymnastic) ini tentunya harus selalu tampil bersih dan mulus, karena tuntutan pakaian senam yang harus dikenakannya. Lalu bagaimana cara Douglas membuat bikini line-nya selalu halus dan bersih? Diakui Douglas, ia mencukur menggunakan pisau cukur dengan brand yang umum, kemudian ia mengaplikasikan minyak almond dan pelembap shea butter, serta scrub buatan sendiri yang terdiri dari gula, kayu putih, dan madu. Dengan racikan ini, kulitnya terlihat berkilau.

Sydney McLaughlin

Atlet termuda di cabang track & field di tim Olimpiade USA ini lebih memilih menggunakan hair remover berbentuk losion. Selain hair remover, produk kecantikan yang selalu menjadi andalan McLaughin adalah maskara. Ia mengaku mengenakan make-up saat hari pertandingan, karena secara psikologis, “If you feel good about yourself, you'll be faster.”

Katie Zaferes

Sebagai atlet triathlete, Zaferes melakukan tiga olahraga sekaligus untuk mencapai finish, yaitu renang, sepeda, dan lari. Menurut Zaferes, dengan shaving, ia merasa lebih cepat di air. Biasanya, ia tidak akan melakukan shaving hingga menjelang pertandingan. Sesaat sebelum pertandingan ia akan shaving untuk meringankan pergerakannya. Zaferes juga lebih memilih menggunakan sunscreen dibandingkan moisturizer setelah melakukan shaving karena formulanya yang lebih ringan dan mampu melindungi kulit.

Tori Bowie

Sprinter asal Mississippi ini #timrazor untuk urusan shaving dan menggunakan moisturizer beraroma shea butter setelahnya. Yang biasanya dilakukan sebelum dan setelah perlombaan adalah pijat dengan menggunakan bahan spesial, yaitu campuran baby oil dan bahan khusus yang diracik terapisnya untuk memberikan energi dan membuat rileks otot-ototnya.