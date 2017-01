Naomi Campbell, Muse Teranyar Lini Jeans Givenchy

NAMA Naomi Campbell bukan nama yang asing lagi di blantika dunia fashion global, khususnya modeling.

Ya, supermodel berkulit gelap ini adalah salah satu supermodel senior era 90’an yang sekarang masih sangat aktif berkarir di dunia fashion dan modeling. Seperti misalnya berjalan di panggung fashion show akbar Victoria Secret di Paris pada November 2016 lalu, serta melakukan pemotretan untuk koleksi spring 2016 dari label mewah Balmain bersama dengan mantan supermodel terkenal, Cindy Crawford dan Claudia Schiffer.

Ketenaran dan nilai komersil Naomi masih sangat diakui dalam perpetaan dunia fashion global, di mana nilai dari Naomi sebagai wajah atau model masih dihargai tinggi oleh para pelaku industri fashion dunia, salah satunya tidak lain dan tidak bukan adalah rumah mode mewah kenamaan di dunia internasional.

Ya, hal tersebut bisa dilihat dari baru saja didapuknya Naomi sebagai muse teranyar kampanye lini jeans label dunia, Givenchy. Seperti disitat Yahoo, Rabu (18/1/2017) rumah mode asal Prancis ini diberitakan baru saja mengumumkan Naomi sebagai wajah terbaru produk jeans mereka melalui potret Naomi yang diunggah ke dalam akun Instagram resmi Givenchy pada Selasa, 17 Januari 2017 kemarin.

A photo posted by GIVENCHY (@givenchyofficial) on Jan 16, 2017 at 6:00am PST

Dalam foto berwarna hitam putih yang menampilkan Naomi sedang berpose di atas bahu model pria, Justin Levy sambil bertelanjang dada ini tertulis caption yang berbunyi “Givenchy Jeans: Naomi Campbell & Justin Levy are the new faces of the #Givenchy Jeans,".

Di foto ini juga tampak jelas Naomi yang tidak mengenakan sehelai benang pun kecuali sepasang celana jeans keluaran Givenchy.