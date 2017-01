Padu-padan Hijab untuk Gaun Pengantin Muslimah

SETIAP calon pengantin tentu ingin tampil cantik dan sempurna di hari bahagianya, tak terkecuali bagi para wanita yang menggunakan hijab. Namun, dalam memilih gaya hijab untuk dikenakan saat hari pernikahan tak bisa sembarangan. Ada aturan tertentu yang harus diperhatikan.

Berikut adalah aturan memilih gaya hijab pengantin muslimah, seperti dilansir Fustany, Rabu (18/1/2017).

Pilih gaya hijab yang nyaman

Bagi para wanita berhijab, penting untuk tampil cantik dan sempurna menggunakan gaya hijab yang nyaman. Beberapa material dan gaya ada yang terlihat cantik namun justru tidak nyaman dikenakan, inilah salah satu yang perlu dihindari. Jadi, pilihlah gaya hijab yang cantik sekaligus nyaman untuk dikenakan.

Headpiece dan veil

Banyak wanita berhijab yang menyempurnakan penampilannya di hari H dengan penggunaan headpiece berupa mahkota kecil dan veil. Nah, tak ada salahnya untuk menggunakan headpiece dan veil tulle agar tampilan lebih anggun dan cantik.

Less is more

Soal model hijab, pastikan jika tampilannya tidak berlebihan. Apalagi jika gaun pengantin yang dikenakan sudah memiliki aksen tumpuk (ruffle) atau layering. Padukan dengan gaya hijab yang sederhana namun memikat agar tampak anggun dan berkelas.

Pilih warna hijab yang senada

Paling tidak kenakan gaun pengantin yang sama dengan hijab yang dikenakan. Misalnya, jika gaun pengantin berwarna putih atau ivory, maka pilih hijab dengan warna yang sama. Atau untuk tampilan warna kontras dan mengikuti dekorasi tema pernikahan, bisa memilih aksen warna emas, pink, atau peach.

Pastikan hijab yang dikenakan sudah sempurna

Selain nyaman, pastikan hijab yang Anda kenakan sudah tertutup rapat sehingga tak perlu khawatir untuk memeriksanya setiap beberapa menit. Dengan begitu, Anda pun akan lebih percaya diri dilihat oleh ratusan pandang mata para undangan yang hadir.