TREN FASHION 2017: Mewah dan Berkelas, Ciri Khas Industri Fesyen London

TELAH lama, London disebut-sebut sebagai kota mode dunia. Hal itu membuatnya kerap diburu wisatawan yang mencari paket lengkap saat berlibur, termasuk di dalamnya perihal item fesyen terkini.

Berdasarkan survei Global Language Monitor (GLM) pada 2015. Peringkat London sebagai kota mode yang dipilih penikmat mode dunia tetap stabil dan tidak mengalami penurunan. Hal ini membuat industri kreatif khususnya dibidang fesyen terus berkembang pesat.

(Foto: Londonfashionweek)

Ada banyak alasan mengapa kota London kian diminati para penikmat mode dunia. Pertama, industri kreatif di London selalu hadir dengan inovasi baru dengan kesan elegan, mewah dan berkelas.

Lihat saja hasil karya sejumlah perancang busana ternama di dunia asal Inggris seperti Alexander McQueen, Mary Quant, John Galliano, Stella McCartney, Vivienne Westwood, Hussein Chalayan, dan Christopher Kane.

(Foto: Londonfashionweek)

Hampir semua desainer yang disebutkan di atas adalah lulusan dari sekolah fesyen terbaik. Seperti London College of Fashion, Kingston University, Istituto Marangoni (yang juga ada di Milan dan Paris), University of Wesminster dan Royal College of Art.

Lebih dari itu, London juga dikenal sebagai rumah bagi banyak sekolah fashion berkelas dan bergengsi. Seperti Central Saint Martins yang dikatakan sekolah fesyen terbaik dunia.

Tak heran, bermacam rancangan busana dan segala lini fesyen di kota tersebut terus diburu para penikmat mode dunia dan dapat memberi pengaruh pada tren fesyen dunia, serta banyak desainer lainnya.

(Foto: Londonfashionweek)

Satu hal yang membuat London layak didapuk menjadi poros mode dunia adalah gelaran pekan mode yang cukup megah dan diakui banyak negara, yakni London Fashion Week yang digagas British Fashion Council. Event ini selalu diselenggarakan pada bulan Februari dan September setiap tahunnya dan diwarnai banyak rumah mode besar dunia. Demikian sebagaimana dikutip Fashionschools, Rabu (18/1/2017).