Gigi Hadid dan Tommy Hilfiger Siapkan Kolaborasi Terbaru di New York Fashion Week

KOLABORASI Gigi Hadid dan Tommy Hilfiger telah sukses dilakukan tahun lalu. Bahkan, koleksi Gigi x Tommy turut ditampilkan dalam ajang New York Fashion Week pada bulan Oktober.

Kesuksesan tersebut tampaknya membuat Gigi Hadid dan Tommy Hilfiger bersiap kembali menggarap koleksi terbaru untuk Spring 2017. Hal ini diketahui melalui sebuah kicauan yang diunggah kekasih Zayn Malik tersebut dalam akun Twitter pribadinya.

“Just finished the fisrt styling sesh for the #TOMMYxGIGI Season II @TommyHilfiger show!!! So excited for February!” tulis Gigi, yang dalam foto tersebut mengenakan jumpsuit hitam berpotongan celana lebar. Kala itu, penampilannya dilengkapi dengan kalung choker dan ankle boots berbahan lateks warna sama.

(Foto: Twitter Gigi Hadid)

Rencananya, koleksi kolaborasi terbaru keduanya akan hadir di panggung runway New York Fashion Week pada 17 Februari mendatang. Wah, akan seperti apa? Kita tunggu saja, ya!

Sementara itu, koleksi Gigi x Tommy perdana menampilkan berbagai item busana. Mulai dari bomber jacket, skinny jeans, high-waisted jeans, flared jeans, chukny knits, maxi dress, sweater, jaket bergaya nautical, hingga sports bra dengan palet navy, cream, dan abu-abu. Hadir pula beberapa potongan busana dengan gaya klasik khas Hilfiger.

(Foto: Popsugar)

“Kolaborasi yang tulus antara saya dan Gigi. Kami bekerja sama secara dekat satu sama lain dalam setiap elemen. Dia sangat antusias dalam setiap proses dan hasilnya adalah refleksi antara passion dan kreativitasnya,” kata Tommy Hilfiger.