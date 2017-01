Cantiknya Suguhan Pesta Khas Inggris di Tahun 1970-an (1)

SEBELUM tren mengupload makanan “cantik” booming di Instagram, penduduk Inggris pada tahun 1970-an ternyata telah menyajikan makanan pesta dengan tampilan yang sangat menarik dan tentunya Instagramable.

Hal tersebut berhasil diungkapkan oleh seorang wanita asal London bernama Anna Pallai. Beberapa waktu lalu, Anna sempat membedah buku resep warisan keluarganya yang dilengkapi dengan seni fotografi khas 1970-an.

Dilansir dari CNN, Rabu (18/1/2017), berikut beberapa jenis hidangan pesta khas Inggris pada tahun 1970-an yang terungkap dari buku fotografi "70s Dinner Party: The Good, the Bad and the Downright Ugly of Retro Food.".

Frankfurter crown

Hidangan ini disajikan dalam sebuah mangkuk yang telah diisi penuh dengan potongan sosis, di mana pada bagian tengahnya terdapat lelehan keju mozarella dan beberapa irisan paprika berwarna hijau dan merah.

Seafood mousse

Ketika melihat buku resep milik ibunya, Anna menemukan sebuah resep unik dengan tampilan yang cukup mengerikan. Hidangan ini berbentuk seekor ikan utuh, yang disajikan dengan sejumlah sayuran segar sebagai garnishnya.

Tomato aspic

Anna juga memiliki resep unik lainnya yang ia namakan Tomato Aspic. Hidangan tersebut diolah menggunakan jeli atau agar-agar yang telah diisi daging atau sayuran segar.

Piquant meat loaf

Tumbuh besar di London pada tahun 1970-an, keluarga Anna kerap menyuguhkan hidangan berbahan dasar daging. Ini merupakan tradisi makan yang diterapkan oleh ayahnya yang berasal dari Hungaria. Kendati demikian, Anna sekarang telah menjadi seorang vegetarian.

Carrot ring with peas

Untuk hidangan bercita rasa manis dan gurih, Anna menunjukkan sebuah resep carrot ring with peas yang tampak menggoda. Kudapan lezat ini diolah dengan mencampurkan berbagai bahan utama seperti wortel sebagai adonan utama dan kacang polong sebagai toppingnya.