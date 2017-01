Bukit Panguk Kediwung di Yogyakarta Kini

Pagi di Bukit Panguk Kediwung selalu menyihir. Lautan kabut yang merayap pelan menyergap siapa pun yang tiba tepat waktu. Perlahan dari batas horizon muncul selarik cahaya yang meluruhkan pasukan halimun. Lantas panorama Sungai Oya yang meliuk di tengah dekapan perbukitan hijau menampakkan diri. Bukit Panguk Kediwung pun tersenyum dalam harmoni. _______ Lok : @bukitpanguk_kediwung _______ if : @rifqi.aufa @wahyuanisa98 #wonderfuljogja @wonderfuljogja #jogja @jogja #berandajogja @berandajogja #potretjogja @potretjogja.id #jogjaku @jogjaku #yogyakartacity @yogyakartacity #explorejogja @explorejogja #explorejogjavideo #jogjainfo @jogjainfo #indoflaslight @indoflashlight #lingkarindonesia @lingkarindonesia #thisisindonesia @thisisindonesian #folkindonesia @folkindonesia #bukitpangukkediwung. #hellonusantara @hellonusantara

