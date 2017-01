Wow, Perangkat Ini Bisa Bantu Dokter Mendeteksi Penyakit!

MENGGUNAKAN perangkat wearable telah menjadi cara yang populer untuk memantau masalah kesehatan kita. Perangkat tersebut didesain untuk mengukur detak jantung dan langkah kaki Anda. Namun, tak satu pun dari perangkat ini dapat mendeteksi suatu penyakit tertentu.

Menurut sebuah studi di PLOS Biology, kombinasi perangkat berteknologi tinggi bisa saja melakukan deteksi awal dari sebuah penyakit.

Dr Michael Snyder, direktur Centre for Genomics and Personalised Medicine at Stanford University di California, bersama timnya melakukan penelitian. Studi ini melibatkan 60 orang yang memakai perangkat dan dipantau oleh 7 monitor. Perangkat tersebut mengukur lebih dari 250 ribu hal. Alat canggih ini menentukan berapa suhu normal peserta, pola tidur, total langkah, dan lainnya.

Snyder juga menguji metode ini pada dirinya sendiri. Ia melihat berapa kadar oksigen dan denyut jantung yang dihasilkan. Perangkat dapat mendeteksi ketika ia mengalami demam. Bahkan, Snyder baru mengetahui bahwa ia memiliki penyakit Lyme (kutu) dan Snyder baru menyadarinya berkat deteksi alat tersebut.

"Studi ini menunjukkan, beragam pengukuran secara sistematis diperoleh dengan menggunakan perangkat portabel dan digunakan untuk memantau fisiologi dan aktivitas yang berhubungan dengan kesehatan," simpul para penulis.

Namun, pengukuran ini menjadi penting tidak hanya dalam ilmu dasar penelitian, tetapi juga bermanfaat dalam pengaturan klinis. Perangkat ini bisa saja digunakan para dokter untuk membantu menilai status kesehatan pasien, serta memberikan rekomendasi perawatannya.

Sementara waktu, pelacak kebugaran ini tidak boleh digunakan untuk mendiagnosis penyakit. Alat ini menyediakan metode yang membantu para dokter untuk mencari tahu suatu penyakit.

"Di masa depan nanti, Anda akan memiliki beberapa sensor untuk menyampaikan informasi melalui smartphone," terang Snyder. Demikian dilansir dari laman Refinery29, Rabu (18/1/2017).