Dua Putri Sylvester Stallone Debut Jadi Model Catwalk

THE Hadid sisters yakni Gigi dan Bella Hadid tampaknya sekarang mulai memiliki saingan di dunia modeling. Di mana saingan kakak beradik tersebut tidak lain dan tidak bukan ialah, kedua putri dari aktor legendaris Hollywood, Sylvester Stallone yakni Sophia dan Sistine.

Setelah tampil sebagai salah satu pengisi acara penghargaan bergengsi, Golden Globes belum lama ini. Kini keduanya bisa resmi melakukan debut perdana sebagai model catwalk, seperti dilansir Yahoo, Kamis (19/1/2017) Sophia dan Sistine diberitakan masuk sebagai jajaran model yang berjalan di panggung pagelaran busana rumah mode Dolce & Gabbana dalam perhelatan Men's Fashion Week di Milan, Italia.

Sistine berjalan di panggung runaway bak supermodel internasional, dengan mengenakan oversized vest berdetail aksen kancing depan warna emas yang dipadankan dengan sepatu strap heels warna hitam. Sedangkan sang kakak, Sophia terlihat mengenakan lacy dress seksi dan menerawang warna hitam yang dilapisi dengan oversized coat yang juga berwarna hitam.

(Foto: yahoo)

Bisa debut di muka publik sebagai model catwalk fashion show rumah mode ternama di dunia. Keduanya mengaku merasa senang dan tersanjung atas kesempatan berharga tersebut. Baik Sistine maupun Sophia, mengungkapkan rasa senangnya tersebut secara langsung lewat pesan di akun Instagram pribadi keduanya.

"Thank you so much @stefanogabbana @dolcegabbana for always being so kind and generous. I am so unbelievably grateful for this opportunity. I love my DG family," tulis Sistine dalam caption foto yang menampilkan dirinya sedang berjalan di panggung catwalk.

(Foto: Yahoo)

"Once again, thank you #domenicodolce and @stefanogabbana for this unbelievable opportunity," she wrote. "Sorry for staring at the floor- chanted 300 times 'don't trip," ungkap Sophia.

Sementara itu, Sophia dan Sistine sendiri bukan satu-satunya pendatang baru yang juga notabene anak dari selebriti dunia yang melakukan debut di fashion show Dolce & Gabbana. Putri bungsu dari penyanyi legendaris Lionel Richie, yakni Sofia Richie diketahui juga ikut berjalan sebagai model dalam pagelaran busana yang bertajuk #DGMillennials tersebut.