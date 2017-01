TOP FASHION 2: Wanita Berdandan Natural Bikin Reza Rahadian Nyaman

SELAIN membuat menjadi lebih percaya diri dengan tampilan diri sendiri, make-up bagi wanita juga tidak dipungkiri juga berfungsi agar terlihat menarik bagi lawan jenis.

Referensi gaya make-up yang kerap digunakan oleh para wanita pun sangat berbeda satu sama lain. Ada yang menyenangi gaya full make-up yang tebal, ada yang suka dengan pemakaian warna-warna mencolok, dan ada pula yang lebih favorit mengaplikasikan make-up bergaya natural look.

Lalu sebagai pria sekaligus pelaku dunia industri hiburan Tanah Air, yang notabene setiap harinya dikelilingi wanita-wanita cantik. Wanita dengan gaya make-up apakah yang disenangi oleh seorang Reza Rahadian?

"Saya sih lebih nyaman kalau lihat perempuan itu dandannya natural saja. Make-up bergaya natural look saja, menurut saya natural look is the best way sih ya. Soalnya the beauty of Indonesian's women is the skin," tutur Reza saat ditemui Okezone baru-baru ini di bilangan Jakarta Selatan.

Reza pun menyebutkan bahwa ia sebagai pria, sebetulnya tidak terlalu mempermasalahkan soal tampilan alis. Di mana biasanya tampilan alis adalah sesuatu yang sangat dipikirkan oleh kebanyakan wanita pada umumnya.

"Karena buat saya sih as long gaya make-up nya natural. Lebih nyaman dilihat, alisnya tipis pun enggak masalah kok. Tetap cantik di mata saya, natural bukan berarti enggak ada alisnya juga ya. Botak dong itu namanya," seloroh Reza sambil tertawa renyah.