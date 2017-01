7 Desainer yang Siap Dandani Melania Trump sebagai First Lady of United States

“APAKAH bersedia mendandani Melania Trump sebagai Ibu Negara dengan baju koleksi rancangan kalian?” . Pertanyaan di atas mulai sering terdengar di dunia industry fashion dunia, semenjak kemenangan Donald Trump sebagai Presiden AS yang ke-45.

Meski banyak desainer yang terang-terangan menolak mendandani first lady of Amerika Serikat selanjutnya itu, kenyataannya jumlah pendukung Melania Trump justru lebih banyak.

Tommy Hilfiger

Diawali dengan desainer Tommy Hilfiger yang menyatakan dukungannya untuk mendandani Melania Trump sebagai FLOTUS nanti. “Aku pikir Melania adalah seorang wanita yang sangat cantik dan memiliki penampilan yang menawan, dan aku fikir setiap desainer seharusnya bisa berbangga hati saat rancangannya dikenakan oleh Melania,” ungkap Tommy.

Tommy melanjutkan bahwa soal fashion ini seharusnya tidak perlu diambil pusing, dan tidak perlu dikait-kaitkan dengan sisi politik.

Diane von Furstenberg

Soal mendandani Melania ini, ada lagi desainer ternama yang akhirnya ikut menyatakan pendapatnya, yaitu Diane von Furstenberg.

Soal Melania, Diane ternyata memilih untuk bersikap netral. “Donald Trump telah terpilih dan akan menjadi presiden kita-rakyat AS Maka dari itu aku fikir Melania pantas mendapatkan respect atau rasa hormat dengan statusnya sebagai Ibu Negara atau First Lady. Seperti First Lady pendahulu-pendahulunya, tugas dan peran kita di sini sebagai desainer sebagai pelaku dari industry fashion adalah untuk mempromosikan memperlihatkan kecantikan dan keberagaman. Masing-masing dari kita harus melakukan peranan yang maksimal sesuai kapasitas kita masing-masing, dan mempergunakan pengaruh yang kita punya sebagai pengaruh dan contoh yang baik,” papar Diane, seperti dilansir Harpersbazaar, Senin.

Jean Paul Galtier

Langkah Tommy segera diikuti oleh perancang mode asal Prancis Jean Paul Galtier. Ia bahkan memuji gaya busana Melania, terutama ketika masa kampanye presiden berlangsung beberapa waktu lalu.

"Dia (Melania) berdandan sangat baik, aku rasa tak kata-kata yang bisa untuk menolak dirinya, ini bukan pertanyaan soal politik," ujar Gaultier melalui siaran pers resminya, seperti dikutip Us Weekly.

Gaultier bahkan mengakui jika gaya berbusana Melania Trump lebih baik dibandingkan Hillary Clinton. Inilah yang membuatnya tak akan menolak jika sang first lady mengenakan salah satu karya busana atau mendandaninya.





Carolina Herrera

Desainer yang terkenal dengan rancangan gaun-gaun indah di red carpet acara selebriti Hollywood ini pun menyatakan kesediaannya untuk mendandani Melania Trump sebagai FLOTUS.

Carolina Herrera, desainer kelahiran Venezuela ini mengaku merasa terhormat jika istri Donald Trump tersebut dapat mengenakan rancangan busananya. Hal ini disampaikan Carolina kala menghadiri Women’s Leadership Council di Lincoln Center, New York, AS, baru-baru ini.

“Tentu saya bersedia, sebagai first lady negara ini saya bersedia. Tentu saja,” ujar Carolina Herrera, seperti dikutip Dailymail, Jumat.

Ia melanjutkan, “Ini merupakan suatu kehormatan untuk mendandani ibu negara dan melakukan sesuatu untuk Amerika Serikat. Ini bukan untuk diriku, ini untuk publik.”

Desainer berusia 77 tahun ini memang favorit keluarga Trump. Ivanka Trump, misalnya, kerap kali menghadiri pergelaran busana Carolina di pekan mode New York. Selain itu, istri kedua Donald Trump, Marla Maples, pernah mengenakan gaun pengantin karya Carolina pada 1993 silam. Sepanjang karirnya sebagai perancang mode, Carolina pernah mendandani figur publik, seperti Laura dan Barbara Bush.





Calvin Klein

Kini, giliran perancang mode kenamaan Calvin Klein yang menyatakan kesediaannya meminjamkan pakaian untuk istri Donald Trump.

"Tentu saja, saya mau," ujar Calvin Klein kepada TMZ.

Selain Calvin Klein, sebelumnya desainer kenamaan, seperti Carolina Herrea, Tommy Hilfiger, Diane von Furstenberg, dan Jean Paul Gaultier, memilih ikut mendukung Melania Trump.

Stefano Gabbana

Ya, ialah Stefano Gabbana dari rumah mode tersohor Dolce & Gabbana yang baru saja mengungkapkan rasa senangnya bisa mendandani istri Donald Trump tersebut. Melalui sebuah foto yang ia unggah ke dalam akun Instagramnya baru-baru ini, terungkaplah bahwa cocktail dress beraksen pita yang dikenakan oleh Melania pada pesta perayaan Tahun Baru di Mar-a-Lago Palm Beach kemarin adalah keluaran rumah mode mewah asal Italia tersebut.

Melihat hasil rancangannya kembali dipakai oleh Melania, sontak Stefano pun mengungkapkan rasa senang sekaligus terimakasihnya terhadap wanita 46 tahun ini.

"Melania Trump #DGwoman thank you #madeinitaly," tulis Stefano dalam caption foto Melania dan Donald Trump yang ia unggah pada Senin 2 Januari 2017 lalu.

John Paul Ataker

Diawali dengan Tiffany Trump yang menandai perancang John Paul Ataker di akun resmi Instagram pribadinya, sebagai orang di balik tampilan gaun strapless warna hitam putih yang ia kenakan saat merayakan pesta Tahun Baru 2017 bersama anggota keluarga Trump lainnya di resort Mar-a-Lago, Florida baru-baru ini.

Dengan ini maka secara langsung terungkaplah bahwa John termasuk dalam daftar nama-nama desainer yang bersedia mendandani keluarga Trump dengan koleksi rancangannya.