Kunjungi Monumen Abraham Lincoln, Ivanka Trump Tampil Paling Eye-Catching

TEPAT hari ini, Donald Trump resmi akan menjalani acara pelantikan sebagai Presiden ke-45 Amerika Serikat menggantikan Presiden sebelumnya yakni Barack Obama.

Sebelum hadir di acara inaugurasi, Donald Trump memboyong semua anggota keluarganya untuk melakukan perjalanan ziarah ke salah satu tempat bersejarah di Washington DC, yakni dengan mengunjungi Lincoln Memorial atau monumen Abraham Lincoln. Perjalanan ini terungkap lewat sebuah foto yang diunggah langsung oleh sang putri sulung Donald, Ivanka Trump.

“On the steps of the Lincoln Memorial with my father, the 45th president of the United States, and family. Such an incredibly meaningful and special moment! #MAGA#inauguration2017,” tulis fashion entrepreneur cantik ini dalam caption fotonya.

(Foto: Twitter Ivanka Trump)

Dalam foto yang diunggah Ivanka tersebut, terungkaplah seperti apa gaya penampilan Donald Trump sekeluarga saat berpose bersama tepat di depan patung Presiden Abraham Lincoln. Uniknya gaya berbusana Ivanka menjadi paling mencolok di antara anggota keluarga Trump yang lain.

Pasalnya ketika sang Ibunda, Melania dan sang adik yakni Tiffany kompak mengenakan medium coat dengan aksen kancing depan. Ivanka terlihat outstanding dalam balutan coat berpotongan klasik warna hijau emerald.

Penampilan Ivanka yang colorful ini sontak menjadi paling eye-catching di antara anggota keluarga Trump yang lain, mengingat sang Ayah bahkan sang suami Jared Kushner dan kedua saudara laki-lakinya, Donald Trump Jr dan Eric, begitu pula dengan putri sulung Ivanka, Arabella dan kedua keponakan Ivanka semua terlihat kompak seragam mengenakan winter coat warna hitam dan abu-abu.

Sementara itu, CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo beserta sang istri Liliana Tanoesoedibjo diketahui menjadi satu-satunya orang Indonesia yang diundang secara resmi oleh Donald Trump untuk menghadiri acara pelantikan kepresidenan tersebut.

Buat Anda yang penasaran tidak sabar ingin mengetahui seperti gaya berbusana keluarga Trump nanti saat acara inaugurasi. Saksikan perkembangan berita terbarunya hanya di Lifestyle Okezone