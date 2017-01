Ivanka Trump Tunjukkan Rasa Bangga pada sang Ayah dengan Sebuah Kue

SIAPA yang tak bangga bila ayahnya berhasil menduduki kursi Presiden Amerika Serikat. Hal inilah yang kini menyelimuti hati anak-anak dari Presiden AS terpilih, Donald Trump.

Rasa bangga ditunjukkan oleh putrinya, Ivanka Trump melalui sebuah gambar yang diunggah melalui akun Twitter @IvankaTrump. Ia menunjukkannya dengan sebuah kue spesial yang akan diberikan pada ayahnya dalam rangka inaugurasi yang akan dilakukan pada 20 Januari 2017 waktu setempat.

Dalam foto tersebut, Ivanka berpose di samping meja, tempat ia meletakkan kue dengan bentuk Gedung Putih dan sosok ayahnya. Dalam kue tersebut, tertulis “Congratulations on your Inauguration Presiden Trump”.

The whole office is incredibly excited about the upcoming inauguration and 45th Presidency but will miss @realdonaldtrump come Friday! #MAGA pic.twitter.com/gDOe8Qytd7