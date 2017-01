Crepes Pelangi Isi Telur, Camilan Unik dan Menarik

🗣 เครปตรงข้าม ม.มหิดล ศาลายา มีทั้งแป้งชาโคลและเรนโบว์ด้วยย ไส้ไม่เยอะเท่าไร มีทั้งคาวและหวาน ราคาถูกกำลังดี อันเดียวอิ่มมมมมมม😍 🍴เรนโบว์เครป 💸 3 ไส้ 25 บาท 🏴 มหิดล ศาลายา #fatkidseating

