Tips Liburan Murah Selama Musim Dingin di Korea Selatan

MENGUNJUNGI Korea Selatan paling romantis saat musim dingin. Anda bisa menikmati salju turun seperti di drama Korea.

Travelling ke Korea Selatan juga tidaklah murah, setidaknya banyak budget dicucurkan untuk menikmati ragam kuliner hingga kosmetik. Nah, sebenarnya ada cara mudah untuk hemat budget selama lima hari di sana.

Intip yuk ulasanya sebagaimana dikutip dari Travelerstoday, Jumat (20/1/2017).

Hari pertama

Sampai di Incheon Korsel lebih baik di pagi hari. Kemudian lanjutkan untuk check in, setelah itu kunjungi Gwanghwamun Square dan Istana Gyeongbokgung Palace. Lalu nikmati sarapan di Pasar Dongdaemun.

Hari kedua

Setelah sarapan mulailah untuk mengunjungi pulau Nami yang terkenal melalui film " Winter Sonata". Kemudian lanjutkan perjalanan ke Petite France tempat syuting film " You Who Came From The Star" . Lalu lanjutkan perjalanan ke Hongdae untuk nikmati ragam kuliner.

Hari ketiga

Mulailah hari ketiga untuk berpetualang ke War Memorial Museum. Dilanjutkan ke Museum Nasional Korea untuk mengenal lebih banyak mengenai sejarah, lalu belanja deh di Itaewon.

Saat siang hari Anda bisa menikmati atraksi di Seoul Trick Eye Museum, Ice Museum dan Carnival Street. Lalu nikmati sajian kuliner di Helo Kitty Cafe.

Hari keempat

Anda bisa memulai untuk berkunjung ke Desa Korean Folk di mana Anda bisa belajar mengenai sejarah dari zaman Joseon. Lalu, nikmati wisata belanja di Lotte Mart di Stasiun Seoul dan manjakan diri Anda di Korean Hot Springs and Spas.

Hari kelima

Perjalanan musim dingin Korea tidak lengkap jika tidak menyambangi Everland atau Lotte World. Bermain dan befoto-foto di sana dan nikmati wahana bermain yang seru. Setelah itu lanjutkan ke Insadong untuk belanja.