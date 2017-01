Begini Dampak Bahaya Minum Sambil Makan

AHLI diet pernah mengatakan bahwa minum air saat makan dapat membantu penurunan berat badan. Cara ini memang membuat perut lebih kenyang, tetapi ketahuilah bahaya minum sambil makan bisa memengaruhi sistem penyerapan sistem pencernaan.

Hal tersebut disebutkan oleh Robyn Youkilis, penulis buku Go With Your Gut. Ia menyarankan untuk minum segelas air putih 30 menit sebelum makan dan 1 jam setelah makan. Bila Anda betul-betul ingin minum saat makan, minumlah sedikit air saja.

Minum banyak air saat makan akan berdampak pada tingkat keasaman lambung dan menimbulkan perut kembung. Inilah yang membuat Anda merasa kenyang. Ditambah lagi nutrisi penting yang seharusnya diserap menjadi terhambat.

"Ada banyak missinformasi yang beredar di masyarakat," ucap Alli Miller, dietitian dari Naturally Nourished. Ia menambahkan, terlalu banyak air juga dapat membuat malabsorpsi dan menghambat sistem pencernaan.

Air minum yang tercampur dengan asupan makanan justru memperlambat proses pemecahan protein. Bahkan, asupan yang mengandung vitamin B12 tidak dapat diabsorp tubuh dengan baik, karena air memengaruhi kerja enzim dalam sistem pencernaan.

Miller merekomendasikan untuk mengonsumsi makanan secara perlahan dan menikmatinya. Dengan begitu, nutrisi bisa diserap secara maksimal. Demikian dilansir dari Prevention, Jumat (20/1/2017).