TREN FASHION 2017: Industri Fesyen di Berlin, Jerman Terus Berkembang Pesat

SELAIN New York, Milan, Paris, London, hingga Tokyo yang menjadi kiblat mode dunia. Ada lagi kota lain yang turut menyelenggarakan pertunjukkan mode besar setiap tahunnya, yakni Berlin.

Berlin membuktikan dirinya sebagai kekuatan baru di dunia mode Eropa. Ibu kota Jerman ini menyelenggarakan pekan mode yang dimeriahkan oleh pesta, fashion show, dan pameran. Hal tersebut bertujuan untuk menetapkan Berlin sebagai identitas kota mode.

Adalah Berlin Fashion Week, gelaran yang diselenggarakan sejak 2007 ini menjadi bukti serius langkah Berlin berada di jalur mode. Dalam kurun waktu sembilan tahun setelah debutnya, Berlin Fashion Week menjadi agenda tetap para buyer, media, dan para penikmat mode dunia.

(Foto: Julitastefashion)

Meski terbilang muda jika dibandingkan dengan Paris atau New York Fashion Week, Berlin Fashion Week menjadi ajang untuk mengenalkan para desainer muda ke mata dunia. Bagi desainer muda yang baru memulai bisnis di bidang mode, biaya menjadi pertimbangan utama, apalagi bila mereka menyasar kota-kota mode besar, seperti Paris, Milan, atau London.

Bagaimana tidak, sederet perancang mode ternama lahir dari kota Berlin. Sebut saja desainer Karl Lagerfeld, Hugo Boss, dan Margaretha dan Wolfgang Ley. Tak hanya label fesyen ternama, beberapa sekolah mode juga hadir di Berlin. Misalnya Universitat der Kunste Berlin, Lette Verein School of Design, KHB – School of Art and Design, ESMOD Berlin, Best Sabel, FHTW Berlin, dan OSZ Bekleidung und Mode.