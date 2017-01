Busana Inaugurasi Ball First Lady of America dari Masa ke Masa

KEMENANGAN Donald Trump dalam pemilihan Presiden AS ke 45, turut menyoroti keberadaan sang istri Melania Trump sebagai calon first lady of America. Melania yang dikenal publik sebagai mantan supermodel memiliki gaya fashion yang berbeda dengan para first lady pendahulunya. Akan seperti apakah penampilan Melania Trump nanti saat upacara inagurasi peresmian Presiden AS ke 45?

Rasa penasaran publik akan seperti apa tampilan Melania Trump, saat resmi menjabat titel sebagai Ibu Negara alias First Lady Amerika Serikat hari ini terjawab sudah.

Tidak dipungkiri bahwa publik memang menantikan seperti apa gaya berbusana Melania saat sudah berstatus sebagai First Lady, ditambah lagi dengan ramainya polemik yang terjadi di kalangan para desainer kenamaan dunia. Apalagi kalau bukan soal kesediaan mendandani Melania saat acara pelantikan atau inaugurasi kepresidenan pada Jumat, 20 Januari 2017 waktu Washington DC.

Okezone merangkum penampilan para FLOTUS (First Lady of America) saat hadiri upacara inaugurasi Presiden Amerika Serikat dari masa ke masa. Simak bagaimana penampilan first lady ini pertama kali disahkan menjadi First Lady of America, yang kemudian akan menjadi penentu sosok dan karakter serta selera berbusana beliau ke depannya.

50 Tahun Gaya Busana First Lady of America di Upacara Inagurasi

Dibalik sosok pemimpin lelaki hebat, ada seorang wanita kuat dan menakjubkan yang mendampinginya. Ungkapan terkenal ini rasanya pas disematkan untuk peran seorang First Lady, terutama bagi First Lady Amerika Serikat.

Kemunculan resmi perdana seorang istri presiden Amerika Serikat (AS) sebagai seorang first lady ditandai dengan upacara atau ceremony inagurasi yang disebut Inaugural Ball. Gaya penampilan first lady dalam upacara inagurasi ini menjadi faktor yang sangat penting, karena di momen inilah dimulai pembentukan karakter atau imej seorang first lady sebuah negara Adidaya seperti AS untuk empat tahun kedepan. Penampilan perdana seorang first lady juga akan mendapat sorotan publik dunia.

Gaya berbusana untuk menghadiri prosesi inagurasi ini sendiri tentunya bagi seorang first lady bisa menjadi kesempatan sekaligus tantangan di waktu yang bersamaan. Lalu seperti apakah perjalanan gaya fesyen para first lady AS selama 50 tahun ini dalam perayaan inagurasi?

Jackie Kennedy

Perjalanan gaya berbusana first lady AS kita mulai dari first lady yang digadang-gadang sebagai salah satu Ibu Negara paling stylish di dunia, Jackie Kennedy atau yang akrab disapa Jackie O. Jackie sendiri sebagai pribadi juga berhasil mengukuhkan namanya menjadi salah satu ikon fashion yang melegenda hingga sekarang. Dalam upacara inagurasi pada 1961, istri John F. Kennedy ini tampil anggun dalam balutan gaun berwarna putih dengan aksen jubah, di mana gaun ini terasa spesial karena gaun tersebut adalah hasil rancangan Jackie sendiri yang berkolaborasi dengan Bergdorf Goodman's Ethan Frankau.

(foto: fashionista)

Sebelum resmi masuk Gedung Putih (White House) Jackie memang sudah tersohor sebagai wanita fashionable di lingkup dunia politik. Pada umur 32 tahun, ia resmi menjadi salah satu first lady termuda dalam sejarah AS. Walau terbilang masih muda saat menjadi first lady, namun Jackie disebutkan selalu mengetahui dan memahami gaya fashion seperti apa, imej apa yang ingin ia tampilkan di hadapan rakyat AS. Sebut saja contohnya ketika parade inagurasi yang kala itu jatuh di musim dingin, Jackie berani tampil menonjol dengan hanya mengenakan cloth coat di antara lautan orang-orang yang mengenakan jaket bulu tebal. Walau mungkin kala itu menggigil kedinginan, tapi dengan berbalu cloth coat Jackie dipastikan menjadi sosok yang ‘out of the box’.





Lady Bird Johnson

Kemudian dilanjutkan dengan Lady Bird Johnson yang menghadiri acara prosesi inagurasi pada 1965, hanya setahun berselang setelah pembunuhan presiden John F Kennedy. Dalam acara inagurasi yang masih dilingkupi rasa kesedihan tersebut, Lady Bird memilih untuk mengenakan gaun berwarna kuning cerah hasil rancangan John Moore yang disempurnakan dengan pemakaian sarung tangan putih dan kalung mutiara putih.

(foto: fashionista)

Warna kuning dalam gaun Lady Bird tersebut memiliki pesan dan makna khusus, di mana warna kuning ini melambangkan rasa optimis dan sebuah pengharapan untuk Amerika secara keseluruhan walau masih dirundung rasa duka yang mendalam. Sebagai seorang Ibu Negara, Lady Bird dikenal sebagai first lady yang memiliki selera fashion yang sangat ‘Amerika’, selera busananya sangat merepresentasikan selera dan gaya wanita Texas.

Pat Nixon

Lain lagi dengan first lady selanjutnya, Pat Nixon yang tampil dalam upacara inagurasi pada 1969 dalam balutan gaun Karen Stark warna kuning cerah karya perancang Harvey Berin. Walau sama-sama debut di upacara inagurasi dengan mengenakan warna kuning, namun pesan yang ingin disampaikan oleh Pat untuk Amerika beserta rakyatnya berbeda dengan pesan dari Lady Bird.