Makna Upacara Inaugural Ball bagi Seorang First Lady of America

DONALD Trump dan Melania Trump telah melakukan dansa pertama di hadapan publik sebagai pasangan presiden Amerika Serikat dan ibu negara. Malam itu, Melania tampak elegan dan seksi dalam balutan gaun off shoulder warna cream.

Mengutip Time, Sabtu (21/1/2017), inaugural ball menjadi momen penting bagi first lady Amerika Serikat. Pasalnya, inaugural ball menjadi waktu yang tepat untuk mengenalkan sosok first lady Amerika Serikat terbaru di hadapan rakyatnya.

(foto: usatoday)

Pilihan busana yang dikenakan first lady kala itu merepresentasikan pribadi pemakainya, terkait karakternya dan seperti apa kepemimpinan sosok presiden Amerika Serikat yang baru. Misalnya, Michelle Obama yang dua kali melakukan inaugural ball memilih rancangan desainer Jason Wu.

Sementara, Melania Trump menjatuhkan pilihannya pada gaun rancangannya bersama Hervé Pierre, mantan direktur kreatif Carolina Herrera. Gaun yang memiliki potongan tinggi di bagian paha tersebut dipercantik dengan aksen ruffle berbentuk diagonal di bagian dada serta belt tipis warna merah di pinggang.

(foto: reuteurs)

Selain sebagai ajang untuk mengenalkan ibu negara yang baru, terdapat fakta menarik lainnya dari pelaksanaan inaugural ball. Pertama, total terdapat tiga acara dansa resmi yang dihadiri Donald dan Melania.

Freedom Ball dan Liberty Ball merupakan acara dansa yang berlangsung di Walter E. Washington Convention Center. Lokasi tersebut dihadiri oleh pendukung Trump yang melakukan donasi untuk acara inagurasi. Bahkan, masyarakat umum dapat hadir dengan membeli tiket seharga USD50 atau setara Rp670 ribuan. Sementara, acara dansa bertajuk ‘The Salute To Our Armed Services Ball’ yang berlangsung di National Building Museum hanya dihadiri oleh para undangan.

Inaugural ball dihadiri oleh sederet musisi. Di antaranya adalah Sam Moore, The Rockettes, Tim Rushlow, Silhouettes, Pelican212, The Piano Guys, Circus 1903, Cache Olson, Lexi Walker, dan Erin Boheme sebagai tamu spesial di Liberty dan Freedom ball. Tony Orlando dan Josh Weathers tampil di The Salute To Our Armed Services Ball.