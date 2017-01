Mampir ke Puncaknya Tangerang untuk Santai di Akhir Pekan

MUSIM ini mungkin tidak bersahabat untuk mendaki gunung. Tapi, suasana di puncak Tangerang tetap bersahabat untuk Anda yang ingin memuaskan kerinduan berkemah gunung di akhir pekan ini.

Travelmie, salah satu retoran di kawasan kuliner Tangerang yang akan membuat Anda merasakan suasana berkemah. Rumah makan tersebut mengusung konsep keratif yang terlihat dari belasan tenda untuk tempat makan, dan bentuk layanan serta promosi yang terinspirasi kegiatan gunung.

Ketika pertama kali datang ke tempat nongkrong anak-anak muda di Tangerang ini, Anda akan ditawari lembar SIMAKSI (Surat Izin Memasuki Kawasan) Travelmie oleh pelayan kasir di pintu masuk. Bedanya dengan yang di gunung, SIMAKSI ini berisi daftar menu yang bisa dipesan.

Setelah itu, pengunjung bisa memilih tenda di pinggir tempat makan tersebut yang berlatar lukisan pegunungan. Satu tenda bisa diisi sampai empat orang dan masing-masing memiliki kipas angin kecil dan lampu tenda yang membuat suasana persis seperti saat berkemah.

Selain di dalam tenda, ada meja biasa dan kursi berbentuk potongan batang kayu dengan nomor meja seperti pos-pos di gunung, contohnya, Pos 21 Jengengean dan sebagainya. Beberapa makanan juga disajikan bervariasi dengan harga terjangkau di nesting atau alat masak berkemah

Di antara spot yang paling mencolok di tempat makan tersebut adalah tiang dengan plat kuning - merah berisi tulisan "Congratulations You are Now at", "Puncaknya Tangerang 0013 MDPL", "Travelmie".

Pengunjung bisa berfoto dengan latar tiang tersebut yang dihiasi dengan batang pohon cemara seperti di puncak gunung sungguhan. Bahkan ketika Okezone bertandang ke sana belum lama ini, ada keril besar yang bisa dipakai untuk lebih membuat foto Anda lebih meyakinkan.

Tempat ini menawarkan Soto Mie gratis bagi Anda yang baru saja turun mendaki gunung dengan ketinggian minimal 2500 mdpl dan setelah mengunggah foto naik gunung ke Instagram Travelmie, maksimal seminggu setelah turun gunung.

Travelmie cabang Tangerang ini buka setiap hari dari pukul 15.00 sampai 23.59. Lokasinya, ada di Jalan Kisamaun, Pasar Lama, Tangerang. Lokasi ini bisa dijangkau dengan kendaraan atau berjalan kaki sekira 10 menit dari Stasiun Tangerang.