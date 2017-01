Gunung Sirung, Bukti Keindahan Kepulauan Alor dari Ketinggian

Gunung Sirung (862 mdpl) merupakan gunung berapi aktif yang terletak di Pulau Pantar - Kepulauan Alor, Nusa Tenggara Timur. Pendakian dapat dimulai dari desa di lereng Gunung Sirung, Desa Kakamauta, dengan trekking kurang lebih satu jam perjalanan untuk sampai ke puncak Gunung Sirung . Dilansir dari data PVMBG, konsentrasi solfatara kawah gunung Sirung cukup tinggi, hal ini dapat membuat pernapasan dan penglihatan mata terganggu. Maka sangat disarankan pendaki memakai masker dan membawa oksigen portable sebagai langkah antisipasi. #KeepCleanSirung Photo by @matonengonet #gunungindonesia #gunungsirung

