FOTO: Merah-Hitam, Penampilan Senada Hary dan Liliana Tanoesoedibjo Nikmati Kopi di Coffee Shop Trump Hotel

MESKI memiliki lima orang anak yang telah beranjak dewasa, Hary Tanoesoedibjo dan sang istri, Liliana Tanoesoedibjo, tetap memperlihatkan sisi elegan dan modis dalam berbusana.

Ya, satu hari usai pelantikan Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat ke-45, keduanya terlihat berada di coffee shop Trump International Hotel Washington DC. Melalui foto yang diunggah Hary dan Liliana dalam akun Instagram, tampak keduanya serasi dalam balutan busana bernuansa merah dan hitam.

G morning , it's another new day 🌸let's start to work with good spirit 🌸Having Breakfast @Trumphotels A photo posted by liliana tanoesoedibjo (@liliana_tanoesoedibjo) on Jan 21, 2017 at 7:13am PST

Liliana tampak mengenakan blus merah polos berpadu dengan rok hitam. Penampilannya kian sempurna dengan pointed shoes warna gold beraksen stud serta tote bag warna hijau. Rambut hitam dan panjang dibiarkannya tergerai.

Sementara, sang suami tampak gagah dalam gaya formal mengenakan kemeja putih dan setelan jas hitam. Tampak senada dengan Liliana, Hary mengenakan dasi berwarna merah.

"G morning, it's another new day. Let's start to work with good spirit. Having breakfast @Trumphotels," tulis Liliana dalam akun Instagram pribadinya.

Tampilan senada keduanya ini rupanya diambil sebelum Hary Tanoe melakukan wawancara bersama media CNN. Hal ini diketahui melalui keterangan di sisi foto yang diunggahnya.

"Makan pagi di coffee shop Trump Hotel, sebelum wawancara dengan CNN," tulisnya.