Tampil Elegan dengan Cheongsam Modern saat Imlek

TAHUN baru China segera tiba, busana bernuansa merah akan banyak digunakan saat itu. Para desainer pun sudah meluncurkan beragam busana demi memaksimalkan penampilan wanita di hari raya Imlek.

Salah satunya, Opi Bachtiar yang merilis busana cheongsam bertemakan "Ci Xi". Tema tersebut diambil karena Ci Xi merupakan sosok wanita tangguh pada zaman Dinasti Qing yang juga menjadi sorotan di masanya.

(Foto: Tentry Yudvi / Okezone)

" Saya melihat sisi kuat dari seorang wanita darinya, tetapi juga ada sisi rapuhnya," jelasnya kepada Okezone di Emporium Pluit, belum lama ini.

Kekuatan Ci Xi dituangkan ke dalam sepuluh looks dengan siluet fit to the body diangkatnya agar wanita terlihat elegan dan berkelas, dalam balutan berwarna merah, emas, dan juga pink lembut.

(Foto: Tentry Yudvi / Okezone)

" Saya juga menuangkan sisi lembut dan rapuh seorang wanita dari bahan lace dalam busana," tambahnya.

(Foto: Tentry Yudvi / Okezone)

Bahan zakat digunakannya dalam koleksi untuk memberikan siluet maskulin dari seorang wanita tangguh. Kehadiran busana yang dirancangnya juga didominasi dengan potongan rok berbentuk bunga, ekor putri duyung hingga busana transparan.

“ Sentuhan ornamen seperti batu, dan payet juga saya tuangkan dalam karya kali ini, untuk menambah wanita semakin elegan di hari imlek nantinya,” tuturnya.