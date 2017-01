Melania Trump Kenakan Busana Ralph Lauren saat Inaugurasi, Saham Perusahaan Meroket Naik

WALAU sempat terjadi polemik di antara para desainer kenaaman dunia, soal mendandani Melania Trump sebagai First Lady. Namun pada akhirnya tidak bisa dipungkiri, kini pengaruh Melania sebagai seorang First Lady alias Ibu Negara Amerika semakin besar.

Seperti yang telah banyak diberitakan sebelumnya, bahwa pada acara inaugurasi tepatnya saat acara pengambilan sumpah Donald Trump pada Jumat 20 Januari 2017 pagi waktu Washington kemarin. Melania bergaya klasik dengan mengenakan dress berwarna icy blue spesial custom keluaran rumah mode Ralph Lauren. Gaya penampilan klasik Melania yang disebut-sebut serupa dengan gaya klasik Jackie O Kennedy ini, tentunya dilihat oleh jutaan pasang mata di seluruh penjuru dunia.

Di mana akhirnya tepat satu jam setelah penampilan debut perdana Melania sebagai First Lady dengan dress Ralph Lauren tersebut tersiarkan ke seluruh dunia. Seperti dilansir Yahoo, Senin (23/1/2017) nilai saham Ralph Lauren langsung melonjak naik. Menurut berbagai laporan bursa saham dunia seperti The Dow, Nasdaq, and S&P 500 menyebutkan bahwa, Nilai saham Ralph Lauren yang pada Kamis 19 Januari 2017 sebelumnya ditutup pada nilai USD88.20 pada Jumat 20 Januari 2017 melonjak mencapai nilai tertinggi USD89.32 tepat di saat momen inaugurasi berlangsung. Hingga akhirnya nilai saham Ralph Lauren pada hari itu ditutup dengan nilai USD88.90.

(foto: yahoo)

Kenaikan saham ini jelas menjadi pertanda bagus untuk rumah mode Ralph Lauren sebagai perusahaan. Mengingat bahwa sepanjang Januari, tepatnya sebelum momen inaugurasi, disebutkan bahwa nilai saham Ralph Lauren mengalami penurunan.

Sementara itu, tepat di hari dan kesempatan yang sama Hillary Clinton juga diketahui mengenakan setelan outfit keluaran rumah mode mewah yang didirikan oleh Ralph Lifshitz Lauren tersebut.