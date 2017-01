Usia Jelang 30 Tahun, Lakukan Perawatan Kulit Rutin Ini

30 is the new 20, namun bukan berarti saat sudah menginjak atau hampir memasuki usia the big 3 ini kita khususnya para wanita bisa acuh terhadap perawatan kulit wajah dan tubuh layaknya saat usia 20 dahulu.

Dengan bertambahnya usia, terutama saat sudah mulai menjelang kepala 3. Inilah saatnya untuk melakoni sederet kebiasaan baik dalam ritual merawat kulit. Dengan perawatan skincare yang baik, maka pencegahan terjadinya sesuatu negatif yang tidak diinginkan bisa tercapai.

Dalam artikel ini akan diulas sederet kebiasaan perawatan kulit atau skincare yang harus dilakoni sebelum menginjak usia 30, menurut berbagai dermatologist seperti Dr. Julie Russak, M.D., FAAD, selaku Board Certified Dermatologist dan pendiri Russak Dermatology Clinic and Russak+ Aesthetic Center di New York , Dr. Craig Kraffert, pendiri DermStore dan Amarte Skin Care, dan Dr. Debbie Palmer, sebagai pendiri Replere dan penulis buku The Dermatologists' Prescription for a New You!,seperti disitat Byrdie, Senin (23/1/2017).

Selalu oles krim tabir surya

Kebiasaan mengoleskan sunscreen atau krim pelindung sinar matahari sebetulnya harus dilakukan setiap wanita dalam usia berapapun. Namun seringnya memang wanita usia 20’an kerap melewatkan kebiasaan mengoleskan krim tabir surya. Hingga akhirnya pada usia 20 akhir, biasanya baru akan mulai terlihat dan terasa noda-noda hitam di kulit. Penggunaan sunscreen setiap harinya sangatlah penting sebagai pencegahan sinar UV, UVA dan UVB merusak jaringan sel-sel kulit, di mana bisa memicu terjadinya peradangan kulit, penuaan dini, hingga kanker kulit.

Menghapus make-up di malam hari

Tidak membersihkan wajah dari sisa-sisa make-up dan debu yang menempel seharian adalah kebiasaan paling buruk yang kerap dilakukan. Kandungan polesan make-up yang melekat di kulit karena tidak dibersihkan dapat membuat radikal bebas dan bakteri masuk dalam kulit, hingga mengakibatkan garis-garis keriput, warna kulit tidak merata, dan timbulnya jerawat. Layaknya menggosok gigi sebelum tidur, pastikan berangkat tidur dengan wajah yang sudah dibersihkan dengan sempurna dari sisa-sisa make-up dan debu yang melekat seharian.

Pilih cleanser dengan kandungan AHA

Disebutkan bahwa para kaum Wanita yang sudah menjelang usia 30’an disarankan menggunakan cleanser atau pembersih wajah yang mengandung AHA atau BHA. Karena seiring dengan bertambahnya usia maka sebetulnya proses regenerasi kulit akan semakin melambat, jadi perlu didukung dengan ritual eksfoliasi yang optimal. Salah satunya dengan memilih pembersih wajah yang mengandung AHA atau BHA agar proses regenerasi sel-sel kulit bisa lebih cepat.

Cukup tidur

Bertambahnya usia berbanding lurus dengan pertumbuhan kolagen yang melambat. Setelah umur 20, setiap tahunnya produksi kolagen dalam tubuh akan menurun sekitar 1 persen. Salah satu upaya untuk mencegah pertumbuhan kolagen yang semakin melambat ialah dengan mendapat waktu tidur yang cukup. Walau sibuk berkarir, sebaiknya tetap pastikan bahwa waktu tidur di malam hari yang berkualitas adalah prioritas utama.