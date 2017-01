Selamat! Miss World 2014, Rolene Strauss Lahirkan Anak Laki-Laki

MISS WORLD 2014, Rolene Strauss, menyambut 2017 dengan anggota keluarga baru. Ya, dua minggu lalu, Rolene Strauss dan sang suami, D'Niel Strauss, menyambut kelahiran anak pertama mereka.

Rolene melahirkan anak pertamanya yang berjenis kelamin laki-laki dengan berat 4.18 kilogram, pada Minggu, 8 Januari 2017. Hal ini diketahui melalui sebuah foto yang diunggah Rolene melalui akun Instagram pribadinya.

A photo posted by Rolene Strauss (@rolenestrauss) on Jan 8, 2017 at 1:01am PST

"Welcome little Prince. You have stolen our hearts and filled it with the greatest Love and Joy imaginable. We are all healthy, happy, and ever grateful for uut 4.18 kg bundle of joy. My little boy, this world is your oyster," tulis wanita asal Afrika Selatan itu di sisi keterangan foto.

Di foto lainnya, wanita 24 tahun ini mengunggah foto putranya yang tengah tertidur. Ia mengaku menjadi tak punya waktu untuk mengunggah foto di Instagram lantaran sibuk mengurusi malaikat kecilnya.

A photo posted by Rolene Strauss (@rolenestrauss) on Jan 21, 2017 at 1:13am PST

"Know I haven't been posting much lately, but my time is completely consumed by this little angel (and some studying attempts in between) Falling more in love with you every day!," ujarnya.