Penasaran Porsi Makan Deddy Corbuzier? Setumpuk Ayam Goreng Ludes

BEBERAPA waktu lalu, presenter ternama Deddy Corbuzier sempat heboh karena pogram diet ala dirinya yang dikenal dengan sebutan OCD. Banyak juga yang bertanya makanan apa yang pantang dimakan Deddy serta seberapa banyak porsinya, lewat media sosial Instagram, Deddy menjawab pertanyaan ini.

Lewat akun pribadinya @mastercorbuzier, ayah dari Azka ini memamerkan santapannya. Video singkat yang diunggahnya baru-baru ini memperlihatkan Deddy melahap ayam goreng tepung. Tak ada yang aneh dengan menunya tapi porsinya cukup mencengangkan. Ada setumpuk ayam goreng yang jumlahnya 10 potong serta sepiring nasi yang terlihat cukup banyak.

Deddy yang bertelanjang dada ini mengatakan yang dihadapannya adalah menu makan siangnya. Tak membuang waktu, Deddy langsung menyantap makanannya dengan lahap. Satu persatu potongan ayam ‘dieksekusi’ hingga menyisakan bagian tulangnya saja.

“How I eat on diet #OCD banyak yang nanya saya pantang makan? So I decide to show you J have fun eating my friends!!” tulis Deddy pada keterangan fotonya.

Video yang diunggahnya ini mendapat banyak perhatian dari netizen. Dalam waktu kurang lebih 24 jam, video ini sudah dilihat hampir satu juta kali. Wow! Tak hany sampai di situ, Deddy juga mendapat rentetan komentar dari netizen.

“Doyan apa laper??” tulis akun @firgiawan_listanto

“Itu namanya ayam lauk nasi, bukan nasi lauk ayam,” tulis @ndestria30

“Habis itu ndak makan 2 hari, begitu dietnya maybe” kata @mariyana3548