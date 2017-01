Wow, Ini 3 Restoran yang Muncul dalam Drama Korea 'Goblin'

SETELAH sukses dengan “Descendants of the Sun”, masyarakat Indonesia kembali dihebohkan dengan serial drama Korea terbaru bertajuk “Goblin : The Lonely and Great God”.

Dibintangi oleh Gong Yoo, Lee Dong-wook dan Kim Go-eun, Goblin ternyata mampu menarik perhatian para pencinta drama Korea berkat akting apik para pemain, sinematografi, dan tentu saja lokasi syuting yang unik dan menarik.

Berbicara soal lokasi syuting, Okezone berhasil merangkum 3 tempat makan yang sempat muncul dalam beberapa adegan drama tersebut. Berikut ulasannya, dikutip dari dari berbagai sumber, Senin (23/1/2017).

dal.komm Coffee, Bundang





(Dummykorea)

Jika Anda masih ingat ketika Lee Dong-wook bertemu dengan salah satu teman malaikat pencabut nyawanya di sebuah coffee shop, mungkin Anda bertanya-tanya apa nama lengkap tempat tersebut. Adegan itu ternyata diambil di sebuah coffee shop ternama di Korea Selatan yakni, dal.komm Coffee. Tempat ini merupakan coffee shop pertama di Korea, yang mempekerjakan barista-barista profesional. Desain interior dal.komm pun sengaja dibentuk minimalis dengan ambience yang cukup tenang dan nyaman. Kendati demikian, kedai kopi ini juga kerap menyelenggarakan live music, dengan mengundang sejumlah penyanyi papan atas Korea. Menarik bukan?

BBQ Olive Chicken, Seoul





(Koreatravelart)

Tempat ini mungkin tidak asing lagi bagi Anda para penggemar drama Goblin. BBQ Olive Chicken cukup sering dimunculkan dalam drama tersebut, karena merupakan tempat kerja paruh waktu salah satu tokoh utama yakni, Ji Eun-tak.

Chocolatier Zino, Paju





(Koreatravelart)

Banyak yang mengira bahwa restoran ini berada di kawasan Quebec, Kanada. Namun ternyata, lokasi syuting tempat tersebut diambil di Paju, Korea Selatan. Chocolatier Zino memiliki desain interior klasik yang didominasi dengan lukisan tempo dulu dan furniture berbahan kayu. Tak ayal jika restoran ini dijadikan salah satu tempat adegan romantis antara Kim Shin dan Ji Eun-tak.