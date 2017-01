Yuk, Daur Ulang Eyeshadow Retak Jadi Cat Kuku!

KOLEKSI eyeshadow retak atau tak sengaja terjatuh? Well, hal tersebut memang sangat menyebalkan bagi wanita. Kendati demikian, jangan terburu-buru untuk membuangnya.

Pasalnya, eyeshadow yang rusak bisa diperbaiki menjadi cat kuku berbagai warna. Tidak percaya? Ya, seorang celebrity nail artist bernama Jenna Hipp memberikan trik DIY (Do It Yourself) mendaur ulang eyeshadow yang retak menjadi cat kuku dalam akun Instagram pribadinya. Bagaimana caranya?

Mengutip Goodhousekeeping, Selasa (24/1/2017), pertama, Anda perlu mencampurkan eyeshadow yang retak tersebut dengan cat kuku transparan. Agar lebih praktis, tuangkan eyeshadow ke dalam wadah cat kuku transparan dan kocok hingga tercampur rata.

Bagi Anda yang ingin menghasilkan cat kuku dengan efek tidak transparan maka perbanyaklah menuangkan eyeshadow ke dalam wadah cat kuku. Sementara, untuk tampilan warna yang transparan, cukup tuangkan sedikit eyeshadow.

(Foto: Goodhousekeeping)

Namun, cat kuku yang dihasilkan belum tentu bisa sebagus cat kuku asli. Hal ini karena eyeshadow dan cat kuku yang tidak tercampur rata dan menggumpal. Apalagi untuk jenis eyeshadow yang sudah lama tidak digunakan atau kadaluarsa.

Nah, bagi Anda yang ingin mempertahankan eyeshadow retak agar bisa dikenakan kembali, cukup tuangkan rubbing alcohol atau alkohol untuk antiseptik, sampai eyeshadow berbentuk pasta.

(Foto: Goodhousekeeping)

Mudah bukan? Selamat mencoba, ladies!