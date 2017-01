Gaun Pengantin dalam Serial Goblin Ternyata Rancangan Desainer Asal Inggris

BAGI penggemar serial drama televisi Korea, mungkin sudah tak asing lagi dengan serial drama Goblin. Ya, drama ini memang telah usai sejak akhir pekan lalu, namun cerita, tokoh, pemain hingga busana yang dikenakan tentu masih terngiang-ngiang dipikiran.

Terlebih pada episode terakhir atau episode 16 yang mengudara pada Sabtu 21 Januari 2017. Penggemar dibuat terpukau dengan wedding dress yang di kenakan oleh Ji Eun Tak yang diperankan oleh Kim Go Eun.

Tentu yang dipakai oleh Kim Go Eun dalam perannya itu bukanlah wedding dress sembarangan yang disediakan oleh tim wadrobe drama tersebut. Sebagaimana diunggah oleh netizen di Instagram, @kdrama_fashion, setelah ditilik wedding dress itu dirancang oleh desainer yang berbasis di Inggris, Jenny Packham.

A photo posted by kdrama_fashion (@kdrama_fashion) on Jan 22, 2017 at 9:06pm PST

Wedding dress ini sendiri dipakai pada dua adegan sekaligus. Pertama saat Ji Eun Tak fitting untuk pertama kali di butik. Kemudian ke dua, saat Jin Eun Tak dan sang pujaan hati dalam drama tersebut, Goblin atau Kim Shin yang diperankan ahjussi tampan Gong Yoo, menikah di suatu padang ilalang.

Kembali pada wedding dress kreasi Jenny Packham, pada kedua adegan tersebut terlihat, betapa cantiknya Ji Eun Tak memakai wedding dress bernuansa putih dengan potongan mermaid namun loose di bagian bawah. Lalu, wedding dress dari Spring 2015 Bridal Collection ini juga berpotongan sleeveless di bagian atas dengan ditutupi sheer outter.

Mengenai harga, banyak yang bertanya-tanya harga wedding dress ini. Namun dalam akun yang sama tak menyebutkan berapa nominalnya.

"Sorry, but bridal dresses do not normally have a price on them. Same goes for couture dresses, Chanel, Louis Vuitton etc....reason being they are sold in stores only," jawab akun Instagram tersebut pada salah satu netizen.

Bagaimana K-drama cingu, ingin memakai wedding dress yang dipakai Kim Go Eun juga?