Wow! Kini Ada Sabun Aromaterapi

KEBERHASILAN Donald Trump menjadi Presiden AS yang ke -45, ternyata tidak hanya membuat efek domino untuk dirinya sendiri. Tetapi tentunya juga terhadap anggota keluarganya.

Seperti salah satunya soal kabar di Slovenia ada sebuah restoran yang membuat hamburger "Donald Trump" yang dibentuk sedemikian rupa agar menyerupai replika tampilan Donald Trump.

Tak hanya terhadap Donald, Slovenia sebagai kampung halaman the First Lady yakni Melania Trump menunjukkan betapa Slovenia bangga mempunyai Melania sebagai Ibu Negara AS. Setelah di Sevnica hadir kue bernama "Melanija" dan madu lengkap dengan gambar potrait Melania dan wine yang diberi nama "First Lady". Kini hadir lagi sesuatu yang dibuat dan dijual untuk umum dengan dasar rasa bangga akan Melania sebagai orang asli Slovenia.

Ialah Urša Mravlje, pemilik sebuah toko produk aromaterapi "Aromatica" di kota Sevnica, Slovenia yang telah membuat sabun aromaterapi bernama "Melanija". Sabun handmade alami ini disebutkan mempunyai tampilan dengan bentuk segi empat, dengan warna kombinasi ungu dan lavender.

(foto: Vogue)

Sabun aromaterapi Melania ini mempunyai wangi bunga Magnolia yang segar sekaligus lembut. Sabun yang dijual seharga USD4,81 atau sekira Rp65 ribu per piece ini disebutkan Urša sangat populer di kalangan turis dan penduduk lokal Sevnica.

Urša menambahkan sabun aromaterapi ini menjadi populer karena disebabkan dua hal. Yakni rakyat Slovenia memang bangga terhadap Melania, kemudian alasan lain karena pada dasarnya sabun aromaterapi ini dipandang sebagai ide yang fun dan kreatif. Selain tentunya karena sabun "Melanija" ini dibuat dengan bahan-bahan alami yang berkualitas tinggi, dengan aroma yang menyenangkan.

Wanita yang juga kebetulan teman satu sekolah Melania ini menyebutkan bahwa sabun aromaterapi ini kurang lebih menggambarkan gambaran tentang, bagaimana dirinya melihat imej Melania dari dahulu zaman bersekolah.

"Melania memang dari dahulu sudah cantik, dia memang alami. Seperti sabun ini, natural dan wangi," ujar Urša, seperti dikutip Vogue, Selasa (24/1/2017).