Pergi Liburan, Ini Produk Fashion dan Beauty yang Tidak Perlu Dibawa

KEGEMBIRAAN akan pergi berlibur berbanding lurus dengan kerepotan akan menyusun segala barang bawaan dalam koper. Terutama soal pakaian dan barang-barang favorit lainnya, yang biasanya kebanyakan orang tergoda untuk membawa dalam jumlah yang banyak.

Membawa koper atau tas dengan berat isi yang berlebih, tidak hanya membuat batas berat bagasi menjadi overweight. Tetapi juga pastinya merepotkan diri sendiri pada akhirnya. Menghindari hal ini terjadi, ada baiknya untuk mengetahui bahwa sebetulnya ada produk-produk fashion dan beauty yang tidak perlu dibawa di dalam koper. Apa saja? Yuk simak daftarnya berikut ini, seperti dilansir Glamradar, Selasa (24/1/2017).

Jangan bawa semua produk perawatan

Tidak membawa semua printilan tetek-bengek produk perawatan wajah dan tubuh adalah hal pertama yang bisa dilakukan. Jika keadaan memaksa tetap harus membawa misalnya paling tidak lima jenis produk skincare, bawa semua produk tersebut dengan ukuran super mini alias travel size dengan memasukkannya ke dalam kantung zip-top. Apabila bermalam di hotel, maka produk mandi seperti sampo, kondisioner, pasta gigi, dan lainnya tidak perlu dibawa. Manfaatkanlah fasilitas hotel yang ada.

Tidak membawa perhiasan atau barang berharga

Selalu ingat bahwa turis adalah sasaran empuk setiap pencopet atau maling di daerah yang dituju. Sangat disarankan untuk tidak sama sekali membawa perhiasan, dan selalu simpan barang-barang dan dokumen berharga dalam sebuah tas yang selalu dibawa tiap kali bepergian.

Hindari bawa pakaian terlalu banyak

Pakaian menjadi faktor utama yang paling memenuhi isi tas atau koper ketika traveling. Kurangi pakaian yang dibawa dengan trik membawa pakaian yang berwarna netral agar mudah di mix and match dengan mudah. Bawa juga sepatu all in one yang cocok dan bisa dipasangkan dengan berbagai macam outfit. Cek cuaca tempat tujuan dengan teliti juga dapat membantu untuk mengemas pakaian secara efekif dan efisien.

Tidak perlu membawa barang yang bisa dibeli di manapun

Metode terakhir ialah dengan membiasakan diri untuk meninggalkan barang-barang yang dapat dibeli di mana saja. Barang-barang simpel yang mungkin dibutuhkan sehari-hari, namun bisa didapatkan dengan mudah di drug store atau supermarket di berbagai tempat. Misal Anda tidak bisa melewatkan hari tanpa membaca, ketimbang menenteng banyak buku maka lebih baik untuk membeli majalah atau buku di bandar udara atau daerah setempat.