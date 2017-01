Setelah Lolipop, Kini Muncul Sushi Berbentuk Wajah Donald Trump

PELANTIKAN Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ke-45 ternyata tidak hanya dirayakan oleh penduduk Amerika, sejumlah negara termasuk Rusia juga ikut merayakan momen bersejarah tersebut.

Dalam sebuah foto yang diunggah oleh akun twitter @maxseddon, terlihat jelas sebuah piring berisikan smoked salmon ditata sedemikian rupa hingga menyerupai wajah Trump.

“Makanan ini merupakan tribut untuk Trump yang paling terperinci yang pernah kulihat,” tulisnya pada keterangan foto.

Pernyataan Max bukan tanpa sebab. Belum genap 24 jam saja, foto tersebut sudah mendapat retweet 1.025. Hal ini disebabkan karena bentuk makanan tersebut benar-benar mirip dengan wajah pria berumur 70 tahun itu.

Tak heran jika sejumlah netizen pun tertarik untuk memberikan berbagai komentar unik mereka, bahkan ada pula yang melontarkan pujian.

Easily the most elaborate Russian Trump tribute yet pic.twitter.com/m1g1JmTXpY