Wow, di Turki Pizza Trump Ini Dijual Rp133 juta!

PRESIDEN AS Donald Trump resmi dilantik 20 Januari 2017, namun euphorianya masih terasa hingga saat ini. Bahkan, salah satu restoran pizza asal Turki, menyuguhkan sebuah hidangan spesial untuk merayakan momen tersebut.

Dilansir dari Foxnews, Rabu (25/1/2017), Champion Pizza menawarkan seloyang pizza dengan harga fantastis yakni, Rp66 juta – Rp133 juta tergantung pilihan topping yang dipesan.

Lalu apa yang membuat hidangan ini begitu mahal?

Champion Pizza shop owner Hakki Akdeniz layout edible gold leaf and caviar on the $5,000 "Trump Helps the Homeless" pizza. (CFP / Polaris) pic.twitter.com/nfcz4JTyD3