Mengenal Festival Penjinakan Banteng di India yang Kontroversial

LUSA lalu, tepatnya Minggu 22 Januari 2017, sebuah festival tradisional India bersifat olahraga menjinakan banteng atau Jallikattu diselenggarakan. Acara yang menuai kotroversi karena kerap memakan korban manusia dan menyiksa hewan ini memiliki sejarah panjang.

Nama Jallikattu diambil dari kata 'salli' atau 'kasu' yang berarti koin, dan "kattu" yang berarti kantong. Ini berhubungan dengan kantong kuning koin yang terikat di tanduk banteng. Acara olahraga tersebut juga disebut sebagai Eruthazhuvuthal, yang berarti 'memeluk banteng'.

Jallikattu telah dipraktikan sejak 400-100 SM dan secara tradisional merupakan bagian dari tradisi mencari laki-laki terkuat. Orang yang berhasil menjinakkan banteng dapat menikah dengan seorang gadis.

Olahraga ini dimainkan oleh pemimpin kota di zamana dahulu atau Yadawa di negara Tamil kuno dan kemudian berkembang menjadi olahraga yang dimainkan untuk menampilkan kekuatan mereka dan untuk memenangkan hadiah uang.

Olahraga ini juga dimainkan selama perayaan Pongal untuk menyertakan Tuhan Muniswara. Pada hari ketiga Pongal, banteng dibiarkan bebas di arena dan sekelompok laki-laki yang memasuki arena harus mencoba menjinakkan banteng dengan tangan kosong.

Untuk menjinakkan banteng, orang-orang bisa memegang ekornya atau tanduk mereka. Tapi, banteng sebelumnya secara khusus dirawat oleh peternak lokal dan dilatih dengan berenang untuk memperkuat kakinya.

Meski sudah menjadi tradisi sejak masa silam, festival tersebut kontroversial dan mendapat kecaman dari organisasi People for the Ethical Treatment of Animal (PETA) India karena dianggap tidak manusiawi dan hanya menyiksa hewan.