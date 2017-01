Plus Minus Menyusui Bayi Lebih dari 2 Tahun

MEMBERIKAN ASI eksklusif selama dua tahun kepada bayi Anda memang suatu keharusan. Namun, bolehkah diberikan lebih dari jangka waktu tersebut?

Organisasi kesehatan dunia (WHO) menganjurkan bahwa masa menyusui dimulai dari satu jam setelah bayi dilahirkan dan pemberian ASI eksklusif dilakukan selama enam bulan pertama. Termasuk pemberian ASI disertai makanan pelengkap dilakukan setelah enam bulan hingga bayi berusia minimal dua tahun. Dapat disimpulkan bahwa menyusui tak lagi jadi sebuah keharusan saat bayi sudah berusia dua tahun. Namun, bagaimana bila ibu memutuskan untuk memperpanjang masa menyusui? Adakah dampak negatifnya bisa masih menyusui di atas dua tahun?

Manfaat menyusui di atas dua tahun

Seperti yang kita ketahui, banyak nutrisi yang penting bagi bayi, terkandung di dalam ASI. Beberapa literatur mengatakan bahwa kandungan-kandungan tersebut takkan berkurang nilai gizinya, meskipun setelah 2 tahun, 3 tahun, dan seterusnya. Sehingga, dampak positif memperpanjang masa menyusui bagi bayi antara lain:

• Menyeimbangkan nutrisi. ASI dikenal sebagai nutrisi terbaik bagi bayi. Seiring berjalannya waktu, ASI yang diberikan ibu akan menyesuaikan dengan nutrisi yang dibutuhkan oleh si bayi. Hingga saat ini tak ada literatur yang mengatakan bahwa terdapat batasan usia masa berlaku manfaat pemberian ASI.

• Meningkatkan sistem imun bayi. Selama masa menyusui, hormon, sel dan antibodi yang terdapat pada payudara Anda akan secara berkelanjutan memperkuat sistem imun bayi Anda.

• Meningkatkan kualitas kesehatan bayi. Suatu penelitian mengungkapkan bahwa, saat Anda memperpanjang masa menyusui bayi Anda dan saat semakin banyak ASI yang diminum si bayi, maka ini berpotensi akan semakin meningkatkan kualitas kesehatan si bayi.

Dampak negatif menyusui saat bayi sudah di atas dua tahun

Sayangnya, penelitian baru-baru ini yang dilakukan oleh seorang ilmuwan, Benjamin Chaffee, kepada 715 bayi di Brasil, mengungkapkan bahwa, bayi yang menyusui lebih dari dua tahun berpotensi mengalami pembusukan gigi. William Bowen, seorang profesor dari University of Rochester Medical Center, New York mengatakan bahwa hal ini dapat terjadi karena dua hal:

• Kandungan dalam air susu yang berpotensi mendukung terjadinya pembusukan gigi.

• Aspek fisik yang terjadi selama menyusui. Hal ini dikarenakan, saat bayi menyusui, giginya takkan tersentuh air liur, yang sebenarnya berfungsi melindungi gigi dari bakteri.

Bagaimana mencegah dampak negatif dari masa menyusui yang diperpanjang ini?

Dampak negatif dari menyusui saat anak sudah berusia di atas dua tahun dapat dicegah bila ibu:

• Tidak lupa menggosok gigi bayi seusai menyusui atau diberikan makanan pelengkap lain.

• Segera membawa bayi ke dokter gigi saat gigi pertamanya muncul, atau paling lambat tak lama setelah bayi berusia satu tahun. Hal ini juga bisa membantu ibu menentukan, kapan ibu akan menghentikan pemberian ASI.

• Tidak membiarkan puting untuk berada dalam mulut bayi sepanjang malam. Hal ini justru dapat mengurangi interaksi air liur dengan gigi.

Topik ini sebenarnya masih kontroversial untuk diperbincangkan. Hal ini dikarenakan masih terbatasnya penelitian lebih lanjut serta adanya beberapa hambatan untuk melakukan penelitian terbaru, sehingga masih banyak ditemukan pro dan kontra pada pembahasannya.

Lain halnya dengan WHO, The American Academy of Pediatrics mengusulkan pemberian ASI dikombinasikan dengan makanan pelengkap lain hingga minimal usia satu tahun, serta merekomendasikan perpanjangan masa menyusui hanya bila hal tersebut memang sesuai dengan keinginan si ibu, si bayi, dan saran dari dokter. Hal ini dikarenakan, menyusui adalah suatu hal yang membutuhkan komitmen. Banyak hal yang harus dipertimbangkan bila Anda ingin memperpanjang masa menyusui Anda.