Wow, Justin Bieber Tambah Dewasa dengan Gaya Rambut Baru!

MENDENGAR nama penyanyi pop idola jutaan remaja wanita di dunia, Justin Bieber. Pasti salah satu yang langsung teringat di pikiran ialah soal gaya rambut berponi nya.

Ya, rambut warna pirang dengan gaya poni samping memang telah menjadi signature alias ciri khas penampilan pria asal Kanada ini selama bertahun-tahun. Namun tanpa dinyana tanpa diduga, pelantun hits "What Do You Mean" ini baru saja melakukan transformasi penampilan gaya rambutnya.

Justin yang beberapa hari lalu tertangkap kamera paparazzi, masih dengan rambut warna light brown lengkap dengan poni sampingnya. Pada Senin 23 Januari 2017 kemarin, secara mengejutkan tampil dengan potongan rambut hampir plontos!

Seperti dilansir Hollywoodlife, Rabu (25/1/2017) Justin terlihat tampil di muka publik lebih dewasa dengan potongan rambutnya yang cukup dramatis tersebut, saat sedang menuju sebuah restoran cepat saji di Los Angeles. Dengan potongan rambut cepak bak seorang atlet basket ini maka rambut poni depan khas Justin kini berarti hanya sudah tinggal cerita lama.