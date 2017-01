Kebiasaan Baik Ini akan Membuat Kulit Tampil Sempurna di Usia 30an

30 is the new 20, namun bukan berarti saat sudah menginjak atau hampir memasuki usia the big 3 ini kita khususnya para wanita bisa acuh terhadap perawatan kulit wajah dan tubuh layaknya saat usia 20 dahulu.

Dengan bertambahnya usia, terutama saat sudah mulai menjelang kepala 3. Inilah saatnya untuk melakoni sederet kebiasaan baik dalam ritual merawat kulit. Dengan perawatan skincare yang baik, maka pencegahan terjadinya sesuatu negatif yang tidak diinginkan bisa tercapai.

Dalam artikel ini akan diulas sederet kebiasaan perawatan kulit atau skincare yang harus dilakoni sebelum menginjak usia 30, menurut berbagai dermatologist seperti Dr. Julie Russak, M.D., FAAD, selaku Board Certified Dermatologist dan pendiri Russak Dermatology Clinic and Russak+ Aesthetic Center di New York , Dr. Craig Kraffert, pendiri DermStore dan Amarte Skin Care, dan Dr. Debbie Palmer, sebagai pendiri Replere dan penulis buku The Dermatologists' Prescription for a New You!,seperti disitat Byrdie, Rabu (25/1/2017).

Kurangi konsumsi alkohol

Kadar mengonsumsi alkohol haruslah diperhatikan, karena mengonsumsi alkohol berlebihan dapat mensabotase kulit tubuh dan wajah secara keseluruhan. Pengurangan kadar mengonsumsi alkohol ini tentunya harus dibarengi dengan mengonsumsi air mineral secara cukup untuk membantu mengurangi dampak negatif dari alkohol pada tubuh.

Tidur dengan posisi tepat

Tidak peduli seberapa halus bantal yang digunakan untuk tidur, jika posisi tidur adalah dengan posisi wajah menghadap pada bantal. Maka dampak negatif seperti garis kerutan di wajah, leher dan area dada akan tidak terhindarkan menjelma menjadi kerutan permanen. Ubah kebiasaan buruk ini dengan merubah posisi tidur menjadi tidur dengan posisi punggung tegak atau telentang, ditambah dengan mengganti sarung bantal bahan katun dengan bahan silk atau satin yang tidak akan menarik dan menyerap kelembapan dalam kulit.

Hindari memencet jerawat

Di usia 20’an biasanya jerawat masih kerap datang, dan godaan terbesar saat jerawat muncul ialah memencetnya dengan paksa. Memencet jerawat dengan paksa ini pada akhirnya biasanya akan meninggalkan bekas luka yang tahan lama melekat di wajah.