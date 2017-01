Usai Lengser, Obama dan Michelle Liburan Eksklusif ke Pulau Pribadi

BARACK dan Michelle Obama liburan ke British Virgin Island. Perjalanan liburan ini untuk merayakan berhentinya Obama menjadi Presiden Amerika Serikat.

Di sana, keduanya liburan di Pulau Necker yang merupakan sebuah pulau pribadi milik Richard Branson. Pulau pribadi ini punya penginapan mewah dan juga biasa digunakan untuk pelancong yang ingin menikmati ketenangan.

Dalam liburannya, Richard memberikan fasilitas mewah ke mantan Presiden Amerika Serikat itu dengan mengakomodasikan perjalanan menggunakan jet pribadi, dan juga motor boat pribadi. Keduanya pun mendapatkan sambutan hangat dari para staff di sana.

The #Obama 's spotted arriving in the British Virgin Islands for their vacation 😩 #WeMissYou #ComeBack pic.twitter.com/Zy57IcKlyM