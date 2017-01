Mudah Kenali Gejala Stroke dengan 'FAST', Ini Panduannya

STROKE merupakan penyakit gangguan saraf yang menurunkan kualitas hidup penderitanya. Anda harus segera mengenali gejalanya, bahkan harus segera diberikan pertolongan pertama.

Dijelaskan dr Brandon Haskel, stroke merupakan suatu gangguan fungsi otak yang terjadi secara mendadak. Karena pasiennya mengalami gangguan pembuluh darah di otak yang mengakibatkan kematian.

"Pasien stroke biasanya mengalami sakit kepala mendadak, sulit melihat pada kedua mata, pusing mendadak, pelo, rasa kebas dan lemah," terang dr Brandon saat media workshop di JS Luwansa, kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/1/2017).

Stroke, menurut dr Brandon, menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia mulai 2014. Adapun gejalanya stroke mudah dikenali siapa saja.

Ingat kata Act Fast dengan kepanjangan Face (Ask the person to smile. Does one side drop), meminta penderita untuk tersenyum, apakah salah satu sudut mulutnya seperti menyong, Arms (Ask the person to raise both arms. Does one arm drift downward), meminta penderita untuk mengangkat kedua lengan, apakah salah satu lengannya lunglai ke depan, Speech (Ask the person to repeat a simple phrase. Is their speech slurred or strange), meminta penderita mengulangi satu kata, apakah mengeluarkan suara yang tidak biasa dan Time (If you observe any of these sign, call 118), ketika menemukan tanda-tanda itu segera menelpon 118.

"Dari gejala pertamanya ketahui dulu pasien bisa menggerakkan mulut atau tidak, menggerakkan tangan, membalas percakapan, dan jika memang tidak cepat panggil ambulan di 118 untuk Indonesia," kata dr Brandon.

Berdasarkan penelitian, pasien stroke yang ditolong kurang dari 12 jam lebih kecil risiko mengalami kelumpuhan, dibanding pasien yang ditolong lebih dari 12 jam.

"Tapi ada masa emas periode pasien stroke membutuhkan pertolongan yaitu tiga sampai enam jam," tukas Medical Dept dari PT Kalbe Farma ini.