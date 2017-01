Intip Pose Manis Keluarga Ivanka Trump di Blair House

IVANKA Trump dan suami, Jared Kushner merupakan tamu istimewa dalam pelantikan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pekan lalu. Mereka pun mendapat kesempatan untuk menginap di Blair House, Washington DC.

Blair House adalah wisma khusus tamu negara Amerika Serikat. Letaknya berada di 1651 – 1653 Pennsylvania Evenue dan dirikan pada tahun 1824. Menginap di bangunan bersejarah ini merupakan suatu kehormatan tamu negara.

Tak terkecuali Ivanka Trump, suami dan ketiga anaknya yang merasakan menginap di wisma negara ini. Sebelum menghadiri pelantikan ayahnya, mereka tidak menginap di hotel seperti yang diprediksi media setempat. Namun, keluarga ini menginap di Blair House. Hal ini dapat dilihat dari foto yang diunggah di akun Instagram milik Ivanka, @ivankatrump.

Blair House, DC #latergram A photo posted by Ivanka Trump (@ivankatrump) on Jan 23, 2017 at 7:12pm PST



Dalam foto tersebut, tampak Ivanka berdiri di samping suaminya sambil menggendong putra bungsunya, Theodore. Dengan senyum manis, keduanya berdiri di depan perapian yang ada di dalam Blair Drawing Room. Sementara, kedua anaknya yang lain, Arabella dan Joseph mengenakan piyama dan berpose dengan gaya lucu mereka. Theodore yang berada dalam gendongan ibunya tampak memberikan senyum lebarnya yang manis.

Dengan latar belakang Blair Drawing Room, pose keluarga ini tampak dipenuhi kebahagiaan. Ruangan ini dirancang untuk mengakomodasi pertemuan-pertemuan besar. Bahkan, ruangan ini pernah digunakan untuk melaksanakan pernikahan pada 1843 dan 1850.

Foto yang diunggah oleh Ivanka pun mendapat respons baik dari netizen. Foto ini disukai lebih dari 246 ribu dan 3 ribu komentar.

“Keluarga yang harmonis,” tulis netizen.



“Keluarga yang harmonis... Aku mendukung kalian,” tulis yang lain.



“Pose yang menarik,” tulis netizen lainnya.