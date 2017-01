Tidak Selalu Buruk, Ini Buktinya Gadget Positif untuk Anak

DI tengah kekhawatiran orangtua terhadap penggunaan gadget pada anak, seperti konten-konten porno dan kekerasan, rupanya gadget memiliki dampak baik bagi anak.

Annelia Sani Sari selaku psikolog anak memberi penjabaran serta menjelaskan bahwa tak dapat dipungkiri gadget tidak semuanya buruk. Jika digunakan dengan baik maka gadget dapat memberi dampak positif bagi anak. Baik dalam pengetahuan dan cara bertindak.

Saat ditemui Okezone kala mengisi acara di kawasan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Kamis (26/1/2016), berikut beberapa bukti bahwa penggunaan gadget positif bagi anak.

Anak menjadi lebih terampil

Anak menjadi terampil dalam mengahadapi memilah informasi dengan jumlah yang masif. Anak juga menjadi lebih cepat mengambil keputusan karena sudah terbiasa melakukannya saat bermain game. Lainnya, anak terbiasa untuk multitasking.

Perkembangan berpikir

Lewat bermain game anak terbantu mengembangkan penglihatan tepi (peripheral vision), berpikir kreatif dan out of the box thinking.

Terstimulasi pemecahan masalah

Sirkuit otak yang terbiasa digunakan untuk pengambilan keputusan saat bermain game membuat anak terbiasa memecahkan masalah secara lebih terstimulasi.

Sarana belajar

Banyaknya informasi memudahkan anak belajar ilmu pengetahuan, bersosialisasi, dan mempelajari konsep-konsep komunikasi.

Games dan aplikasi

Pemilihan games atau aplikasi yang edukatif dapat membantu anak belajar melakukan kebiasaan baik yang mereka contoh dari apa yang dilakukan games tersebut.