Dapatkan Khasiat Camilan Sehat, Ini 4 Pilihan Menunya

MEMILIH camilan pun kini tidak boleh sembarangan, karena apapun yang masuk ke tubuh pasti akan berdampak jangka panjang. Karenanya pilihlah camilan yang sehat.

Untuk menghindari hal tersebut, yuk simak 4 jenis camilan sehat yang cocok Anda konsumsi sebelum tertidur lelap, seperti dilansir dari Foxnews, Kamis (26/1/2017).

Popcorn

Daripada ngemil keripik kentang, popcorn bisa menjadi pilihan yang tepat untuk mengganjal perut Anda sebelum tertidur lelap. Sebuah studi yang dipublikasikan Journal of the American Dietetic Association menyebutkan bahwa orang yang mengonsumsi popcorn mendapat 250 persen whole grain yang baik untuk tubuh.

Anggur

Camilan sehat berikutnya adalah anggur. Buah ini mengandung 82 persen mineral, sehingga tetap memiliki rasa yang lezat meski telah dibekukan. Anda bisa mengolah anggur menjadi segelas smoothies yang segar dan menyehatkan.

Yogurt

Jika Anda ingin menyantap camilan yang dingin dan bertekstur lembut sebelum tidur, santaplah yogurt dengan irisan buah-buahan segar. Kudapan ini mengandung protein dan kalsium yang sangat tinggi, sehingga dapat membuat kualitas tidur Anda menjadi lebih baik.

Sandwich telur

Jika ingin sesuatu yang mengenyangkan sebelum tidur, sandwich telur bisa menjadi opsi terbaik. Anda hanya perlu menyediakan sedikit minyak zatun untuk menggoreng telur. Lalu campurkan telur dengan sepotong atau dua potong roti panggang whole grain.