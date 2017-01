IMLEK 2017: Seperti Apa Sup Sirip Hiu Disajikan saat Imlek?

SEMAKIN mendekati Imlek, sup sirip hiu semakin hangat diperbincangkan orang. Banyak yang mengagumi rasanya tapi tak sedikit yang merasa hidangan ini adalah kontroversi. Sebenarnya seperti apa sajian semangkuk sup sirip hiu yang jadi hidangan khas Imlek?

Dilansir dari SharkTruth, Jumat (27/1/2017) sup sirip hiu yang disajikan saat perayaan tahun baru China atau imlek memiliki filosofi sebagai lambang kekayaan. Secara tradisinal sup sirip hiu dimasak bersama campuran daging ayam dan kaldu ham.

Sirip hiu yang dimasak menjadi sup ini disuwir menjadi lembaran tipis seperti bentuk benang yang halus. Ada beberapa versi sebenarnya, ada sup yang menyuguhkan bentuk sirip utuh, namun banderol harganya menjadi sangat mahal. Sup sirip hiu memiliki tekstur yang kental, berwarna bening dan putih serta memiliki rasa yang gurih dan sedap dimakan saat masih hangat.

Sup sirip hiu biasa dijual di restoran mewah ataupun hotel berbintang di kota besar, harga yang dipatok untuk seporsi sup ini juga cukup mencengangkan. Harganya ada di kisaran USD 5 hingga USD 2000 atau setara Rp66 ribu hingga Rp26 juta per mangkuk tergantung komposisi supnya.

Dalam bahasa China sup sirip hiu dikenal dengan sebutan Yu Chi yang jika diartikan berarti sayap ikan. Meski mahal, sup sirip hiu tidak pernah kehilangan pengemarnya terutama dari masyarakat Tionghoa.

Karakter rasa dan tekstur dari sirip hiu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ikan jenis lain. Chef Corey Lee, mantan koki di restoran The French Laundry mengatakan memasak sirip hiu harus ekstra hati-hati. Bahan baku ini mahal sehingga akan sangat menyesal jika masakannya gagal.

Sup sirip hiu juga diolah dengan resep turun-temurun yang dianggap berasal dari ribuan tahun lalu. Sup sirip hiu memiliki tekstur yang lembut dan kenyal, tidak ada rasa khas sehingga banyak restoran yang berlaku curang dengan membohongi pelanggannya.