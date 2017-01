IMLEK 2017: Es Krim Cantik Ini Siap Jadi Pemanis di Hari Imlek

PERGANTIAN tahun China atau Imlek adalah satu momen penting karena semua keluarga bisa berkumpul sambil menikmati sajian hidangan khas Imlek. Di antara anggota keluarga pasti banyak juga anak-anak yang kadang tak bisa makan makanan orang dewasa.

Dari akun instagram @rymondtn terlihat foto sekumpulan es krim mungil dan cantik yang dibuat dengan tema Imlek. Akun instagram ini adalah milik seorang pria yang punya hobi pada makanan, ia juga seorang baker atau pembuat kue.

To all my friends celebrating Chinese New Year this year πŸ˜ŠπŸ€πŸ”πŸ“πŸ”΄β€οΈ A photo posted by R A Y R A Y (@rymondtn) on Jan 13, 2017 at 6:25pm PST

Foto es krim yang dipajangnya beberapa waktu lalu ini dibalut dengan cokelat warna warni antara lain warna merah, kuning, putih, oranye serta coklat. Tak hanya warnanya yang menarik tapi tiap es krim memiliki karakter yang unik.

Warna merah memnggambarkan warna identik khas Imlek, sementara warna oranye dibuat dengan bentuk jeruk mandarin yang merupakan salah satu suguhan wajib saat Imlek. Sementara es krim warna kuning, putih dan coklat dibentuk sebagai sosok ayam yang lucu dan menggemaskan.

Kenapa ayam? Jelas, alasannya karena dalam kalender Tiongkok, tahun ini adalah tahun ayam api.

β€œTo all my friend celebrating Chinnese New Year this year,” tulis pemilik akun pada keterangan fotonya.

Siapapun yang melihat pasti ingin memiliki satu untuk disantap. Postingan foto ini bahkan sudah mendapat lebih dari 21 ribu likes dan ratusan komentar. Semua netizen melontarkan kalimat kagum karena es krim ini punya bentuk yang menggemaskan.