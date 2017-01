Faktanya, 60% Wisatawan Datang ke Indonesia karena Budaya!

JAKARTA sebagai Ibu Kota negara yang menjadi etalase Indonesia banyak mengadakan pameran seni dan budaya komersial yang menarik. Salah satunya adalah “Fest in Fest” atau Festival in Festival yang diselenggarakan pada akhir Januari ini.

Fest in Fest adalah program Kementerian Pariwisata yang pertama kali diadakan di Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat. Diselenggarakan dari tanggal 26-29 Januari 2017, festival ini akan menampilkan pameran, pertunjukan, seminar, dialog, pemutaran film, kuliner, dan mini karnaval.

Menteri Pariwisata RI, Arief Yahya, mengatakan Fest in Fest akan menjadi sarana strategis untuk menghimpun berbagai potensi, pengalaman, dan kerja sama festival di seluruh Indonesia. Ini juga mengacu pada fakta bahwa budaya, yang dikomersialkan dalam bentuk festival, menjadi alasan wisatawan berwisata di Indonesia.

“Faktanya, 60 persen orang berwisata di Indonesia karena budaya,” kata Menpar Arief, Kamis (26/1/2017).

“Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam festival menarik. Festival ini menjadi ciri dan atraksi utama tiap daerah untuk menarik kunjungan wisatawan,” lanjutnya.

Tercatat lebih dari 100 kegiatan festival terjadwal dalam Calender of Event di berbagai daerah di Tanah Air selama 2017 ini. Semua itu direncanakan untuk menggerakan 265 juta wisatawan nusantara dan 15 juta wisatawan mancanegara sampai akhir 2017. Namun, Calender of Event Nasional juga diharapkan bisa diupayakan.

“Jadikanlah ’Festi in Fest’ ini sebagai pentahelix festival yang melibatkan akademisi, pebisnis, pemerintah, komunitas, dan media. Event ini juga bisa dimasukkan ke dalam Calendar of Event Nasional. Yang puncaknya kita akan laksanakan sekitar 17 Agustusan mendatang, sesuai arahan presiden,” kata Arief.

Jadwal Acara Fest in Fest terbuka untuk umum

Fest in Fest dibuka untuk masyarakat umum pada dua hari terakhir. Pada hari ketiga (Sabtu) pengunjung bisa mengikuti sosialisasi cultural asiade; sosialisasi pekan budaya nasional perkenalan festival daerah pertemuan kesepahaman dan kerjasama antar festival; Malam Ragam Rasa.

Sedangkan pada hari keempat (Minggu) pameran dan parade on the street yang memamerkan poster dan foto festival di Indonesia dan show off budaya.