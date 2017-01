Sepakbola, Olahraga Tepat Turunkan Tekanan Darah Tinggi pada Wanita

ADA cara terbaik untuk menstabilkan tekanan darah tinggi pada wanita. Ketimbang minum obat, ternyata bermain sepak bola secara efektif menurunkan tekanan darah tinggi.

Berdasarkan studi yang dipublikasikan Journal of Medicine dan Science in Sports, sepakbola dapat meningkatkan kebugaran fisik, menurunkan persentase lemak tubuh dan menguatkan tulang pada wanita. Hal ini pula disampaikan para peneliti dari University of Southern Denmark.

Konsep pelatihan yang dikembangkan oleh Asosiasi Sepakbola Denmark dan Profesor Peter Krustrup di University of Southern Denmark, menjabarkan beberapa efek seperti tinggi detak jantung, stamina, dan kekuatan peserta. Di samping itu bermain sepakbola dapat memperbaiki suasana hati, mendukung sosialisasi, dan menunjang kesehatan.

Temuan menunjukkan, wanita yang terlibat dalam pelatihan sepakbola ini memiliki efek positif yang signifikan. Dampak tersebut di antaranya tekanan darah (9mmHg), massa lemak (3,1 kg), trigliserida (0,3 mmol / l), massa tulang (70 g) dan kebugaran Interval (120 persen lebih baik).

"Studi menunjukkan, sepakbola adalah cara yang tepat menurunkan tekanan darah, sama efektifnya seperti obat dan memiliki spektrum luas bagi wanita yang bertekanan darah tinggi," jelas Krustrup.

Selain itu, sepakbola dapat digunakan untuk mencegah diabetes dan mengobati penyakit gaya hidup, termasuk jantung dan diabetes tipe 2.

Penelitian ini melibatkan 31 wanita berusia 35 - 50 tahun dengan tekanan darah agak tinggi. Selama satu jam pelatihan sepakbola, dilakukan dua sampai tiga kali seminggu selalam setahun, terbukti bahwa olahraga ini dapat menjadi obat efektif mengatasi masalah tekanan darah tinggi. Demikian dilansir dari Zeenews, Kamis (26/1/2017).