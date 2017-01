Wow, Tomat Ternyata Mengandung MSG Alami

TAHUKAH Anda ternyata MSG alami terdapat dalam makanan? Ya, salah satu buah yang mengandung MSG adalah tomat.

MSG alami dapat Anda temukan dalam tomat

MSG atau monosodium glutamat adalah garam natrium dari asam amino glutamat. Asam glutamat ini ditemukan secara alami dalam tubuh, dalam makanan, dan juga terdapat dalam bahan tambahan makanan. Secara alami, asam glutamat ditemukan dalam 10-25% dari semua protein dalam makanan. Salah satu makanan yang mengandung MSG alami adalah tomat. Per 100 gram tomat terkandung asam glutamat bebas sebanyak 140 mg.

Apa bedanya MSG buatan dengan MSG dalam tomat?

MSG yang biasa kita gunakan sebagai penyedap rasa merupakan buatan pabrik, yang mana merupakan hasil dari fermentasi. Sedangkan, tomat mengandung MSG alami atau asam glutamat bebas. Asam glutamat bebas ini ditemukan dalam protein dan juga terlibat dalam fungsi tubuh normal manusia. Selain itu, asam glutamat bebas yang ditemukan secara alami ini tidak melalui proses apapun sehingga tidak mengandung kontaminan.

Dalam tubuh, kedua sumber glutamat tersebut dimetabolisme dengan cara yang sama. The Federation of American Societies of Experimental Biology (FASEB) pun menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan respons fisiologis antara glutamat buatan dan alami, dalam laporannya. Jadi, individu yang sensitif terhadap MSG, mungkin juga sensitif terhadap makanan yang mengandung asam glutamat bebas alami dalam kadar tinggi.

Walaupun ditemukan secara alami, tapi bukan berarti pasti aman. Beberapa orang mungkin dapat menunjukkan reaksi alergi atau hipersensitivitas terhadap MSG. Mereka dapat merasa seperti terbakar, sakit kepala, mual, dan nyeri dada setelah 20 menit mengonsumsi makanan yang mengandung MSG. Lalu, reaksi ini dapat hilang 2 jam kemudian. Namun, pada umumnya, penggunaan MSG tidak membahayakan kesehatan. Hal ini telah dikaji oleh banyak lembaga kesehatan di dunia, seperti Amerika Serikat dan Kanada.