IMLEK 2017: Pulasan Make-Up Flawless untuk Rayakan Imlek

PENAMPILAN menarik saat merayakan Imlek perlu ditunjang dengan aplikasi make-up. Make-up yang khas untuk Imlek adalah riasan flawless dan terkesan dewy, yang ditonjolkan pada bagian mata atau bibir.

Mengikuti tren make-up 2017, berikut adalah tips tampil cantik saat Imlek, seperti diungkapkan oleh make-up artist Aldo Akira, yang dihubungi Okezone melalui sambungan telefon, baru-baru ini.

Foundation

Supaya terlihat flawless, penggunaan foundation harus tipis dan ringan, serta dibuat dewy. Dengan begitu hasilnya pun akan lebih natural.

Kurangi aplikasi konturing dan shading

Menurut pria yang pernah mendandani aktris Kimberly Ryder dan Pevita Pearce ini, sebaiknya konturing pada tulang pipi perlu dikurangi. Begitu pula untuk aplikasi shading, sehingga memberi kesan wajah lebih natural.

"Konturing di tulang pipi dikurangi, jadi lebih tipis saja. Untuk shading enggak terlalu tegas. Shading dan konturing yang tipis sehingga memberi efek lebih natural," tutur Aldo.

Highlight

Bermain di area tulang pipi, selain dengan blush on, bisa menggunakan highlighter beraksen shimmer sehingga membuat tampilan lebih fresh.

"Highlight bisa diaplikasikan sejak riasan pagi hari sehingga memberi kesan dewy. Pulaskan di area tulang pipi, dagu, atau area terbuka lainnya, misalnya kalau baju Imleknya agak terbuka, nah di bagian tulang selangka bisa diaplikasikan," terang Aldo.

Eyeshadow

Jika ingin mendandani mata dengan riasan smoky eyes, bisa menggunakan palet cokelat tua atau cokelat muda. Berbeda dengan riasan pagi ke siang hari yang bisa menggunakan eyeshadow matte, saat riasan malam hari, beralihlah pada eyeshadow beraksen shimmer atau glitter.

"Kalau malam hari, jangan pilih eyeshadow matte, bisa pakai powder eyeshadow yang diaplikasikan dari bagian kelopak mata dalam sampai tengah. Atau bisa pula gunakan shimmering powder glitter eyeshadow," kata pria yang memulai debutnya sebagai penata rias sejak 2004 silam itu.

Eyeliner

Dipaparkan Aldo Akira, untuk riasan mata bisa ditonjolkan melalui penggunaan eyeliner. Terutama bagi pemilik mata sipit, bisa menambahkan eyeliner lebih tebal di sudut mata. Bentuklah mata kucing dengan eyeliner.

Untuk riasan pagi ke siang hari, bisa mengaplikasikan pensil eyeliner warna silver atau kuning keemasan di bagian bawah sudut mata. Sementara, bagian kelopak mata dengan penggunaan pensil eyeliner atau liquid eyeliner yang memberi kesan tampilan matte.

Blush on

Agar warna blush on tetap awet, ada salah satu trik yang bisa diaplikasikan. Trik yang dipopulerkan oleh Aldo Akira ini dinamakan 'Hidden Blush', di mana blush on seolah bersembunyi di balik bedak.

"Pakai foundation dulu, aplikasikan blush on, ditutup dengan penggunaan bedak. Lebih bagus pakai bedak tabur dulu lalu pakai bedak padat. Ini bisa mengawetkan riasan blush on. Penggunaan blush on pun tak perlu berlebihan," tambahnya.

Lipstik

Dalam memilih lipstik untuk merayakan Imlek, sesuaikan dengan acara serta busana yang akan dikenakan. Merah menjadi warna wajib yang digunakan saat Imlek, ini pula yang bisa dipulaskan pada bibir. Jadi, pilihlah warna merah terang atau oriental.

Selain merah, jika penggunaan busana cenderung berwarna pastel, fuschia, atau lavender, gunakan lipstik warna soft pink, nude pink, atau fuschia agar tampilan lebih segar.

"Meski memakai baju merah, hindari memilih lipstik warna merah gelap atau cenderung bernuansa gotik dan edgy. Dan, jangan pilih lipstik warna pucat, ini enggak selaras dengan tema Imlek, kurang membawa keberuntungan," tutup Aldo.

Untuk riasan pagi ke siang hari, gunakan lipstik bertekstur matte. Sementara, agenda sore ke malam hari bisa memilih lipstik dengan tekstur liquid.