Mau Tampil Modis Tapi Budget Tipis? Ikuti Tips Berikut Ini

“A girls should be two things: classy and fabulous.” – Coco Channel. Sekiranya quote dari Coco Channel tersebut memang seharusnya ada di diri setiap wanita dalam berpenampilan.

Kendati demikian, tampil berkelas bukan berarti harus selalu dengan barang-barang branded dan mahal. Anda juga bisa tampil lebih berkelas dengan barang yang memang sudah kamu miliki di rumah. Berikut beberapa tipsnya untuk membuat penampilan selalu berkelas meski dengan budget yang minim.

Tentukan gaya

Tren fesyen terus bergulir, namun tak berarti Anda harus selalu up to date dengan tren terbaru. Karenanya penting untuk memiliki gaya sendiri. Selain membuat penampilan menjadi lebih unik, ini juga akan menghindari menghindari gelap mata untuk membeli item fesyen yang sesungguhnya tak sesuai dengan gaya Anda sendiri.

Perbarui terus

Perbarui terus item fesyen Anda dengan membukan kembali lemari pakaian bukan dengan berbelanja item baru. Modifikasi beberapa pakaian yang masih bisa dipakai. Bisa dengan meng-update jins Anda menjadi ripped jeans atau masih banyak yang lainnya.

Tetap tahu prioritas dan terorganisir

Menjadi fashionable namun budget minim juga bisa disiasati degan tetap tahu apa prioritas Anda dalam berbusana. Misalnya, sedang butuh outfit untuk melamar kerja, agar tetap terlihat classy, pakai baju yang telah Anda miliki lalu padu padankan dengan gaya edgyg dan chic. Selain itu, tetap terorganisir, tempatkan semua fesyen item pada tempatnya agar selalu ada ketika dibutuhkan.

Beli barang berkualitas tinggi

Dari pada kalap membeli banyak barang, lebih baik beli satu item berkualitas tinggi dan branded. Tak perlu takut penampilan terlihat monoton, kuncinya hanya bagaimana Anda memadupadankan busana yang tepat. Demikian dilansir Glamradar, Sabtu (28/1/2017).